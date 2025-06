Białe buty? Złoty Graal stylizacji!

Moda na białe obuwie wróciła do łask już kilka lat temu i nieprzerwanie króluje na wybiegach. Najwięksi projektanci w każdej kolekcji pokazują swoje wersje ‘white’ kozaków, sneakersów czy balerinek. Białe buty stały się także ulubieńcami influencerów i gwiazd, którzy noszą je dosłownie wszędzie – od plażowych imprez, przez casualowe wyjścia na miasto, po modowe eventy. Jeśli więc jeszcze nie masz w swojej szafie białych butów, najwyższy czas to zmienić.

Niby zwykłe białe, a z efektem WOW!

Dokładnie takie są białe buty Lee Cooper. Można o nich powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że są zwykłe lub nudne. A kiedy nosić je, jeśli nie właśnie teraz? Biel podkreśla lekkość letnich stylizacji i świetnie komponuje się z muśniętą słońcem skórą. Na dodatek doskonale wygląda w zestawieniu z różnymi odcieniami - od klasycznej czerni i granatu, przez pastelowe róże i błękity, aż po intensywne lub neonowe barwy.

Model Lee Cooper LCW-25-06-3201LA, łączący klasyczny design z nowoczesną funkcjonalnością, jest idealny dla kobiet ceniących styl i komfort. Cholewka wykonana z materiału syntetycznego zapewnia lekkość i trwałość, a technologia Flyknit gwarantuje doskonałą oddychalność, co jest kluczowe podczas długotrwałego noszenia w ciepłe dni. Wsuwany fason ułatwia szybkie zakładanie i zdejmowanie, a antypoślizgowa gumowa podeszwa zapewnia stabilność na różnych nawierzchniach. Lekka konstrukcja oraz nowoczesny wygląd tych butów czynią je odpowiednimi na różne okazje. Wsuwany jest również model Lee Cooper LCW-25-02-3328L. To płócienne trampki na grubej gumowej podeszwie, które z uwagi na swój minimalizm, będą pasowały niemal do każdej stylizacji. Lee Cooper LCW-25-02-3292L są natomiast wiązane, a tym, co je wyróżnia, jest cholewka z koronki ciekawie kontrastująca z masywną gumową podeszwą. Lee Cooper LCW-24-31-2725L spodobają się fankom klasyki, bo to tradycyjne materiałowe trampki. Tradycyjne, ale nie nudne, bo mają złote detale (oczka sznurówek i widoczne logo), nadające im nutkę elegancji.

W ofercie Lee Cooper dostępne są także wyższe modele. Lee Cooper LCW-25-31-3461L to całkowicie białe buty na podwyższonej platformie, których cholewka wykonana jest z materiału tekstylnego o delikatnym, pikowanym wzorze. Sznurowanie z metalowymi przelotkami pozwala na idealne dopasowanie do stopy, a gruba bieżnikowana podeszwa zapewnia stabilność i wygodę noszenia. Lee Cooper LCW-25-44-3209L mają podobną pikowaną cholewkę, ale wyróżniają je czarne detale na sznurówkach i przyciągające wzrok ciemne logo. Oba modele świetnie sprawdzą się zarówno w casualowych, jak i bardziej kobiecych stylizacjach, pasując do jeansów, sukienek czy sportowych zestawów.

Marka Lee Cooper nie zapomniała także o białych modelach typowo letnich butów. Lee Cooper LCW-25-06-3194LA to sandały z lekkiego, oddychającego materiału z dwoma regulowanymi paskami na rzep – jednym przy palcach i drugim przy podbiciu stopy. Ich gruba podeszwa ma delikatnie profilowany kształt, co zwiększa amortyzację, stabilność i wygodę podczas chodzenia. Lee Cooper LCW-25-35-3484LA i LCW-25-35-3496LA to natomiast wsuwane klapki z cholewką z materiału skóropodobnego. Miękka, anatomicznie wyprofilowana wkładka wspiera stopę, co czyni je doskonałym wyborem na długie spacery, a płaski spód gwarantuje stabilność i wygodę na różnych powierzchniach. Uwagę przyciągają złote klamry, umożliwiające regulowanie pasków tak, aby jak najlepiej dopasować buty do stopy. Ponadto drugi model wyróżnia grubsza podeszwa typu platforma, która dodaje paru centymetrów wzrostu. Obydwie pary świetnie komponują się zarówno z letnimi sukienkami, jak i jeansami, można je założyć do casualowych stylizacji na co dzień, jak i luźnych wakacyjnych outfitów. Lee Cooper LCW-25-42-3531LA to zaś najlepszy wybór na basen czy plażę, chociaż sprawdzą się także podczas codziennych aktywności. Te wsuwane klapki wykonano z materiałów syntetycznych, które są łatwe w czyszczeniu, a ich cholewka została podszyta materiałem tekstylnym z piankowym wyściełaniem. Wyprofilowane wnętrze zapobiega ślizganiu się stóp w obuwiu, a wytrzymała i lekka podeszwa dba o wygodę nawet podczas długotrwałego noszenia. Uwagę niewątpliwie przyciąga wyszywane złote logo – nie da się go nie zauważyć!

i Autor: materiały prasowe Lee Cooper

i Autor: materiały prasowe Lee Cooper

i Autor: materiały prasowe Lee Cooper