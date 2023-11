Pobudź swoją skórę - te produkty dodadzą jej energii

MEZOTERAPIA

To skuteczna metoda na zmniejszenie widoczności zmarszczek, poprawę elastyczności skóry i jej odżywienie. Można go wykonać w każdym wieku. Po zabiegu mogą na skórze pojawić się niewielkie siniaki i grudki w miejscu podania preparatu, a także zaczerwienienie, opuchnięcie. Czy podobne efekty może przynieść pielęgnacja? Marka YOSKINE podjęła się tego wyzwania i stworzyła linię MEZO PEPTIDE EXPERT opartą na biomimetycznym pentapeptydzie naśladującym efekty zabiegu mezoterapii oraz naturalnych bio-mikroigłach, pozyskiwanych z gąbki morskiej Spongilla Spicules. Mikroigiełki pobudzają skórę od wewnątrz do intensywnej samoregeneracji, co skutkuje efektem odmładzającym. Dodatkowy atut? Bio-mikroigły wykorzystane w formułach kosmetyków nie kłują i nie są wyczuwalne. W każdym z produktów została wykorzystana innowacyjna Technologia Potencjału Skóry (TPSTM), która zapewnia większą skuteczność kosmetyku, dzięki celowanej pielęgnacji skóry i precyzyjnie zbilansowanym stężeniu składników aktywnych.

Wypróbuj: YOSKINE MEZO PEPTIDE EXPERT Wygładzający krem przeciwzmarszczkowy z efektem odmładzającej mezoterapii na dzień i na noc 50+, 69,99 zł/50 ml

KREM NAWILŻAJĄCO-ROZŚWIETLAJĄCY

Nie ma blasku skóry bez jej odpowiedniego nawilżenia. A bez nawilżenia nie ma też zdrowej skóry. NUXE Merveillance LIFT Glow rozświetlający krem nawilżający zawiera wyjątkowy składnik aktywny: olej z mikroalg, uprawianych w Bretanii, który pozyskiwany jest dzięki unikalnej, ekologicznej metodzie ekstrakcji nadkrytycznym CO2. Technologia ta jest gwarancją skuteczności i stałej jakości składników aktywnych. W rezultacie pozyskiwany jest czysty, stabilny ekstrakt oleju bogaty w kwasy tłuszczowe i naturalne antyoksydanty. Każda jego kropla skupia moc 4 miliardów aktywnych komórek, które wzmocnią wewnętrzne struktury skóry. Roślinny ekstrakt z pomidora delikatnie koryguje i upiększa skórę, a rozpływająca się konsystencja natychmiast nadaje cerze blasku. Świetnie sprawdza się dla wszystkich odcieni skóry.

Wypróbuj: NUXE Merveillance LIFT Glow rozświetlający krem nawilżający, 168 zł/50 ml

WPROWADŹ RETINOL DO RYTUAŁU

Ale koniecznie w duecie z SPF. Często negatywnie na wygląd skóry wpływa jej nierówny koloryt, brak nawilżenia i nierówna struktura. RETI AGE Serum od marki SESDERMA to nowatorska linia pielęgnacyjna oparta na trzech formach retinolu. Retinoidy mają za zadanie stymuluję proliferacji keranocytów, co bezpośrednio przekłada się na złuszczanie, poprawę tekstury i kolorytu. Dodatkowo zawiera kwas hialuronowy i czynniki wzrostu, które działają synergicznie z trzema formami retinolu. Efekt? Maksymalna tolerancja i wysoka skuteczność, bez podrażnień, które do tej pory wywoływał retinol.

Wypróbuj: SESDERMA RETI AGE Serum, 248 zł/30 ml

FENOMEN (witaminy) C

Witamina C potrafi – i to bez przesady - zdziałać cuda w codziennej pielęgnacji. Kosmetyki z nią błyskawicznie przywracają skórze blask i sprawiają, że wygląda na wypoczętą. Płatki PERFECTA FENOMENCTH z witaminą C w czystej postaci i 5 rodzajami peptydów zadziałają niemal jak Photoshop na cienie, opuchliznę i oznaki zmęczenia.

Wypróbuj: PERFECTA FENOMENCTH Hydrożelowe witaminowe płatki pod oczy, 5,90 zł/parę

ZAMIAST KAWY…

… postaw na napój o smaku ulubionej kawy, ale z dodatkowym bonusem pielęgnacyjnym. Marka Remé wprowadza limitowaną edycję kolagenu – caffè latte o smaku waniliowym i caffè latte o smaku orzechowym. Aromatyczne i otulające kompozycje idealnie umilą jesienne i zimowe poranki. W składzie obok VERISOLU B, witamin: A, B i C, biotyny, cynku, selenu, miedzi i manganu znajduje się kofeina - dla caffè latte o smaku orzechowym zawartość kofeiny w 1 porcji to 40 mg. To jedyna „kawa”, która pomaga dostarczyć kolagenu, który pomaga zadbać o kondycję skóry, włosów i paznokci.

Wypróbuj: Kolagenowa formuła piękna REMÉ caffè latte o smaku waniliowym i caffè latte o smaku orzechowym, ok. 90 zł/30 porcji

(S)CHŁODŹ SIĘ

Skin icing brzmi jak jeden z TikTokowych trendów. Ale masowanie skóry lodem – bo o to w nim chodzi – jest dość starą techniką pielęgnacji. Potraktowanie jej zimnem pobudza mikrokrążenie, poprawia dotlenienie i odżywienie komórek, a także działa rozjaśniająco. Dodatkowo skutecznie zmniejsza opuchliznę, skóra nabiera zdrowego koloru, a produkty nałożone po schłodzeniu – lepiej się wchłaniają. Przydatnym gadżetem może być chłodząca kula do masażu twarzy SO.KO (dostępna w Super-Pharm).

Wypróbuj: kula do masażu twarzy SO.KO, 39,99 zł (dostępna w Super-Pharm)

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja