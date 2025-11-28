Podaruj radość, piękno i blask, które zostają na dłużej. Świąteczne zestawy z kultowymi kosmetykami

Odliczaj do świąt razem z kalendarzem adwentowym od Avon

Od makijażowych niezbędników, przez pielęgnacyjne perełki i ulubione zapachy - w kalendarzu adwentowym od Avon znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by codziennie czuć się wyjątkowo! W 24 okienkach kryją się prawdziwe bestsellery marki: miniaturowe serum z Protinolem™, które pomaga poprawić jędrność oraz wygładzić skórę w zaledwie siedem dni, pełnowymiarowy tusz do rzęs Lash Genius, kultowa kredka do oczu Glimmerstick oraz matowa pomadka Ultra Matte, która doda świątecznego akcentu codziennej stylizacji. Dopełnieniem kalendarza są perfumetki Today Tomorrow Always Radiance, Far Away Beyond the Moon oraz Far Away Glamour. Dzięki ich kieszonkowemu formatowi będziesz mogła mieć je zawsze przy sobie, by otulić się ulubionym zapachem, gdziekolwiek jesteś. A to jeszcze nie wszystko! W kalendarzu adwentowym kryje się znacznie więcej niespodzianek, które zaskoczą Cię każdego dnia. Odliczaj do świąt razem z Avon i przekonaj się, jak wyjątkowy może być ten czas!

Bo z Tobą każda chwila ma blask – nowy Far Away Sparkle

Podaruj odrobinę świątecznej magii z limitowaną edycją Far Away Sparkle od Avon. Niezależnie od tego, czy chcesz rozpieścić siebie, czy kogoś bliskiego, ten wyjątkowy zapach otuli aurą ciepła, kobiecości i luksusu. Intensywnie zmysłowa, kwiatowo-orientalna kompozycja z nutą gourmand łączy w sobie soczystą, połyskującą brzoskwinię, jaśmin oraz bogaty, karmelizowany, pralinowy akcent. To zapach, który dodaje pewności siebie, radości i szyku - idealny na świąteczny czas, ale też na każdy dzień, kiedy chcesz poczuć się wyjątkowo.

Miłość jest w powietrzu – zestaw Today Tommorow Always dla niej

Today Tomorrow Always to zapach, o którym nie da się zapomnieć – ukochany przez tysiące kobiet i Maffashion, ambasadorkę marki Avon. Teraz możesz podarować go w wyjątkowym zestawie z musem do ciała, który idealnie dopełnia zmysłową kompozycję. Duet oczarowuje milionem płatków kwiatu neroli, ciepłem drewna sandałowego i delikatnym akordem Butterfly Blossom. To prezent, który mówi „kocham Cię” bez słów - dziś, jutro, zawsze.

Podaruj moc przyciągania – zestaw Attraction dla niej

Szukasz prezentu, który naprawdę zapadnie w pamięć? Sięgnij po zestaw Attraction dla niej od Avon, który intryguje i przyciąga od pierwszej chwili. W środku znajdziesz perfumy i balsam, które otulają ciepłym i zmysłowym zapachem. Nuty piżma, słodkiej gruszki i tonki, tworzą niepowtarzalną kompozycję, obok której nie da się przejść obojętnie. To doskonały wybór dla kobiet, które lubią przyciągać spojrzenia i zostawiać po sobie niezapomniane wrażenie.

Prezent w wersji Ultra – limitowana edycja pomadki Ultra Lipstick

Jedna szminka w kosmetyczce to zdecydowanie za mało! Dlatego jeśli szukasz drobnego upominku dla ukochanej kobiety, postaw na limitowaną edycję Ultra Lipstick od Avon z nakrętką ozdobioną motywem fajerwerków i kolorem, który naprawdę robi efekt wow. To najbardziej napigmentowana pomadka marki, mocno nawilżająca i wiernie oddająca odcień widoczny na opakowaniu. Do wyboru są dwa kolory i trzy wykończenia — matowe, kremowe i połyskujące. Dzięki nim można bawić się stylem oraz dopasować makijaż do nastroju lub okazji. A dla perfekcyjnego efektu warto połączyć szminkę z pasującą konturówką dostępną w zestawie. W końcu, czasem to mały akcent sprawia, że cały look nabiera charakteru.

Podaruj młodzieńczy wygląd sobie lub bliskiej osobie - zestaw Avon Anew z Protinolem™

Idealny prezent dla prawdziwej fanki pielęgnacji? Zestaw upominkowy Avon Anew Odnowa skóry! W eleganckim pudełku, gotowym do wręczenia, czeka wielokrotnie nagradzane serum z Protinolem™, które pomaga wzmocnić i ujędrnić skórę w zaledwie 7 dni. Do tego krem pod oczy i wielorazowe silikonowe płatki, które razem działają cuda – nawilżają, wygładzają i dodają spojrzeniu świeżego blasku. Ten zestaw to sposób, by poczuć się świetnie we własnej skórze, nie tylko od święta!