Podaruj swoim bliskim relaks – świąteczne inspiracje na Boże Narodzenie

Gdy mróz maluje na szybach delikatne zimowe wzory, a wieczory stają się coraz dłuższe i bardziej przytulne, pozwólmy sobie na drobne przyjemności, które otulają ciało i wyciszają umysł.

Zimowy relaks w wannie: domowe spa, które rozgrzewa ciało i duszę

Nic nie daje takiego ukojenia jak długa, aromatyczna kąpiel – ciepła woda i ulubione dodatki w połączeniu z chwilą wyciszenia mogą stworzyć prawdziwą oazę spokoju wśród przedświątecznego pośpiechu. Doskonałym urozmaiceniem relaksu w wannie będą sole od polskiej marki Pharma Care. Ich aromatyczne kompozycje pielęgnują skórę oraz pomagają odprężyć się po całym dniu. Sole o zapachu miodu i ambry, białej frezji czy magnolii tworzą aurę prawdziwego spa, podczas gdy ciepła woda rozluźnia mięśnie i przywraca komfort.

W trosce o stopy w mroźne dni Grudzień to także miesiąc niekończących się spacerów po świątecznych jarmarkach, odwiedzin w sklepach w poszukiwaniu prezentów oraz wieczornych powrotów do domu przez mroźne ulice. Nasze stopy naprawdę mają wtedy dużo pracy – aby przynieść im ulgę, dobrym pomysłem może być przygotowanie specjalnej kąpieli z solą do stóp Pharma Care. Dostępne są trzy warianty:

Sól rozgrzewająca z kasztanowcem i borowiną – to mały domowy rytuał, który przynosi natychmiastowe ukojenie po dniu spędzonym w zimowych butach i niskich temperaturach.

Sól regenerująca z mocznikiem i zieloną herbatą – świetnie odżywia skórę i pomaga przygotować stopy na kolejne pełne świątecznych obowiązków dni.

Sól odświeżająca z miętą i mentolem – to dobry sposób na ukojenie zmęczonych nóg i ograniczenie nadmiernej potliwości.

Świąteczny prezent, który pachnie troską

W wirze świątecznych przygotowań niekiedy zapominamy, że najpiękniejsze prezenty to te, które mają w sobie rzeczywistą intencję – troskę, ciepło i uważność. Kosmetyki Pharma Care, w tym naturalne sole, idealnie wpisują się w tę filozofię. Ich aromat oraz właściwości mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia oraz umilić momenty, gdy mamy chwilę dla siebie w sezonie, który bywa piękny, ale i wyczerpujący. Wybraną sól można zestawić z naturalną świecą, miękkimi skarpetami czy zimową herbatą i stworzyć mały, świąteczny „zestaw dobroci”, który ucieszy każdą osobę kochającą pielęgnację w duchu slow life.

i Autor: Pharma Care/ Materiały prasowe

