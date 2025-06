Podaruj swojej skórze słońce w bezpiecznej postaci

Magia spojrzenia: rola i historia tuszu do rzęs. Te tusze do rzęs odmienią Twój makijaż

Słońce bez wątpienia dodaje energii, poprawia nastrój i sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Ale oprócz światła i ciepła niesie ze sobą także promieniowanie, które może negatywnie wpływać na skórę niezależnie od wieku. Promieniowanie UVB odpowiada przede wszystkim za poparzenia, UVA przyspiesza starzenie i uszkadza włókna kolagenowe, IR (promieniowanie podczerwone) potęguje stres oksydacyjny, a światło niebieskie (HEV) może prowadzić do przebarwień i osłabienia bariery ochronnej skóry. Dlatego skuteczna i codzienna ochrona to nie tylko sprawa estetyki, ale przede wszystkim zdrowia – również poza plażą, w mieście, w cieniu, a nawet w pochmurny dzień.

Warto dbać o skórę całej rodziny sięgając po kosmetyki Jantar® SUN, które łączą zaawansowaną ochronę przeciwsłoneczną ze skuteczną pielęgnacją, są bezpieczne i wygodne w stosowaniu. Dzięki filtrom UVA i UVB oraz systemowi VL-IR Protect zabezpieczają skórę nie tylko przed spektrum fal UV, ale też przed szkodliwym wpływem promieniowania podczerwonego i niebieskiego. Ponadto zawarta w nich esencja bursztynowa wspiera naturalne procesy regeneracji i dodaje skórze witalności, a wodoodporna i piaskoodporna formuła sprawia, że można korzystać z lata na 100%! W skład linii wchodzą kosmetyki do stosowania przed kąpielą słoneczną, jak i te do aplikowania po ekspozycji na słońce. Marka przygotowała propozycje zarówno dla dorosłych, jak i maluchów już od 6. miesiąca życia.

Świadoma ochrona przeciwsłoneczna dla dorosłych

Bursztynowa dwufazowa woda termalna do twarzy i ciała SPF 25

To idealny kompan na słoneczne dni – szybko się wchłania i łatwo ją zaaplikować. Do tego chroni przed promieniowaniem UVA i UVB, zapobiegając poparzeniom i fotostarzeniu. Ponadto, dzięki kompleksowi nawilżającemu z minerałami, skutecznie regeneruje, widocznie poprawiając kondycję naskórka. W jej 100% wegańskim składzie znajdziemy esencję bursztynową, wodę termalną, witaminę E i hydrolat z neroli. Jedna woda, a ile korzyści dla skóry! (200 ml/39,99 zł)

Bursztynowa krem do twarzy SPF 50

T en krem to tarcza nie tylko przed słońcem, ale i przed ‘miejskim stresem’. Skutecznie chroni skórę przed promieniowaniem UVA, UVB, IR, a nawet niebieskim światłem HEV, które potrafi odbierać cerze blask. Wodoodporna formuła sprawdzi się świetnie pod makijażem, a dzięki składnikom takim jak hydrolat z neroli, niacynamid, alantoina i olej migdałowy skóra jest nawilżona, ukojona i zadbana. 100% wege i totalnie wielozadaniowy – właśnie tak wygląda nowoczesna pielęgnacja. (50 ml/27,99 zł)

Bursztynowa lekka emulsja ochronna ‘sport’ SPF 50

Ta ultralekka emulsja ochronna ‘sport’ to niezawodna tarcza dla ciała w ruchu. Zaawansowane filtry nowej generacji chronią nie tylko przed UVA i UVB, ale też przed światłem niebieskim i promieniowaniem IR, wspierając przy tym barierę ochronną skóry. Witamina E, niacynamid i bursztyn dbają o jej regenerację, nawilżają i wyrównują koloryt. Dzięki formule ‘invisible’ emulsja nie bieli i błyskawicznie się wchłania. To wegańska formuła, maksimum ochrony, zero kompromisów! (150 ml/49,99 zł)

Bursztynowe mleczko do ciała wodoodporne SPF 50

Słońce nie ma szans! To w 100% wegańskie mleczko to wysoka ochrona w ultrakomfortowej formule. Wodoodporne i piaskoodporne, świetnie sprawdzi się na plaży, a przy tym dba o naskórek dzięki kompleksowi ‘body freshness’, który nawilża i regeneruje. Dodatkowy bonus? Skóra zyskuje piękny, podkreślony koloryt! Nowoczesne filtry UV chronią przed słońcem, światłem niebieskim i IR, a esencja bursztynowa, masło shea i olej kokosowy dodają mu pielęgnacyjnej ‘mocy’. (200 ml/49,99 zł)

Bursztynowa pianka ze złotym pyłem do opalania SPF 30

Złocista ochrona i pielęgnacja w jednym? Tak działa ta lekka bursztynowa pianka, która nawilża, chroni i nadaje blask, a dzięki złotemu pyłowi pięknie podkreśla opaleniznę. Wegańska formuła z hydrolatem z neroli intensywnie nawilża i spowalnia procesy starzenia, a olej kokosowy i oliwa z oliwek dbają o odżywienie i elastyczność skóry. Witamina E wygładza i przywraca miękkość, a alantoina koi i łagodzi podrażnienia. Idealny wybór na każdy letni dzień! (150 ml/42,99 zł)

Świadoma ochrona przeciwsłoneczna dla dzieci i rodzin

Bursztynowa emulsja do opalania dla dzieci i dorosłych ‘family’ SPF 30

Rodzina razem na słońcu? Tylko z bursztynową emulsją ‘family’ dla dorosłych i dzieci. Jest wodoodporna, piaskoodporna, błyskawicznie się wchłania i pozostawia skórę przyjemnie świeżą dzięki kompleksowi ‘body freshness’. Zaawansowane filtry chronią przed UVA, UVB, IR, światłem niebieskim i widzialnym, skutecznie zapobiegając fotostarzeniu i przebarwieniom. W składzie: witamina E, hydrolat z neroli i esencja bursztynowa. To bezpieczna, skuteczna i w 100% wegańska ochrona przed promieniowaniem na każdy dzień! (200 ml/37,99 zł)

Bursztynowy krem dla dzieci od 3. roku życia SPF 50

Młoda skóra potrzebuje szczególnej troski – zwłaszcza latem. Dlatego ten wegański bursztynowy krem został stworzony z myślą o maluchach już od trzeciego roku życia. Wodoodporna formuła ‘nie boi się’ ani zabaw w wodzie, ani całodziennych przygód na słońcu, a nowoczesne filtry skutecznie zabezpieczają delikatną skórę przed promieniowaniem UVA, UVB, IR i światłem niebieskim. Zawarte w nim esencja bursztynowa, d pantenol, alantoina i witaminy sprawiają, że krem nie tylko chroni, ale też pielęgnuje i koi. (50 ml/27,99 zł

Bursztynowy krem dla dzieci od 6. miesiąca życia ‘100% mineral filters’ SPF 30

Dla maluchów, których skóra jest wyjątkowa wrażliwa i niemal zupełnie bezbronna, powstał ten wodoodporny bursztynowy krem. Zawiera on w 100% mineralne filtry działające w szerokim spektrum promieniowania UV. Ponadto składniki takie jak AMBER OIL™, alantoina i witaminy E i F koją skórę i wzmacniają jej barierę ochronną. Jego delikatna formuła nie bieli, nie podrażnia i nie wywołuje reakcji fototoksycznych. Zero zbędnych dodatków, maksimum bezpieczeństwa – o to chodzi w pielęgnacji najmłodszych! (50 ml/34,99 zł)

Kojąca pielęgnacja po opalaniu dla małych i dużych

Bursztynowa mgiełka po opalaniu do twarzy i ciała SOS

Złocista mgiełka po opalaniu to must-have dla skóry muśniętej słońcem. Dzięki drobinkom złotego pyłu podkreśla opaleniznę i dodaje skórze blasku, a ekstrakt z bursztynu, kurkumy i alg działa łagodząco i regenerująco. W 100% wegańska formuła z solami PCA oraz kompleksem nawilżającym pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia i wspiera odbudowę naskórka. Mgiełka nie tylko koi i nawilża, ale też przedłuża trwałość opalenizny. (200 ml/21,99 zł)

Bursztynowa kojąca emulsja po opalaniu z efektem chłodzenia SOS

Po dniu pełnym słońca skóra potrzebuje ukojenia i tu sprawdzi się ona: bursztynowa emulsja kojąca z efektem chłodzenia. Przynosi natychmiastową ulgę rozgrzanej skórze, nawilża i łagodzi podrażnienia, a przyjemny chłód pozostawia uczucie świeżości. Emulsja jest idealna dla całej rodziny, bo nadaje się dla dzieci już od 3. roku życia. Wegańska formuła z ekstraktem z bursztynu, aloesem, d-pantenolem, mentolem i olejem canola działa jak letni kompres dla ciała i twarzy. (150 ml/16,99 zł)