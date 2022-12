Podkład i korektor pod oczy, które wytrzymają cała noc! Nie podkreślają zmarszczek i niwelują oznaki zmęczenia

Te kreacje będą najlepsze na sylwestra 2022/2023. Zobacz, jak robi to Magda Narożna (Piękni i Młodzi). Gwiazda Sylwestra Marzeń to źródło inspiracji

Obłędny makijaż sylwestrowy 2022/2023. Wizażysta zdradza, jak go zrobić samodzielnie krok po kroku. To banalne!

Kolekcja NIVEA DERMA Skin Clear to linia kosmetyków oczyszczających dedykowana dla osób zmagających się z niedoskonałościami skórnymi. W oparciu o najnowsze badania nad trądzikiem opracowana została innowacyjna formuła Skin Clear: z kwasem glikolowym, salicylowym i niacynamidem. Kwas glikolowy umożliwia prawidłowe złuszczanie się i odnowę naskórka. Kwas salicylowy wnikając w mieszek włosowy wpływa na skład łoju, obniża pH, przez co działa przeciwbakteryjnie. Niacynamid normalizuje pracę naskórka i gruczołów łojowych, łagodzi stan zapalny i przyspiesza gojenie. Wyjątkowe połączenie tych trzech składników – w odpowiednich proporcjach i pielęgnującej formule – pozwala inteligentnie, łagodnie i naprawdę skutecznie walczyć z niedoskonałościami. W skład kolekcji wchodzi żel oczyszczający, tonik, peeling, oraz złuszczający peeling na noc.

Sylwester to przede wszystkim makijaż. Aby nasz makeup prezentował się efektowanie warto postawić na sprawdzony podkład oraz korektor. My polecamy długotrwały podkład kryjący od marki Cashmere. Zapewni on skórze nieskazitelny wygląd, przykryje wszelkie niedoskonałości i przebarwienia, a skóra nadal będzie wyglądała świeżo. Do uzupełnienie makijażu twarzy postaw na sprawdzony korektor pod oczy. Może to być RIMMEL Multi Tasker lub Eveline Korektor Liquid Camouflage.

W makijaż twarzy gorąco polecamy paletkę rozświetlaczy Golden Rose. To trzy wyważone odcienie, które sprawią, że skóra będzie się przepięknie mienić. Co ważne, rożswietlacze Golden Rose dają piękny, jednolity blask, dzięki czemu z powodzeniem sprawdzą się u skóry dojrzalej. Szukasz cieni do powiek, które dadzą efekt wow? Wypróbuj pojedyncze cienie od marki Moira Cosmetics. To mocno napigmentowane, niesypiące się odcienie, które dodadzą makijażowi czegoś extra. Na powiece wyglądają efektownie, dobrze się blendują i łączą z innymi cieniami.

Obejrzyj nasz odcinek i sprawdź, co jeszcze przygotowałyśmy.