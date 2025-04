Podkład idealny na wiosnę. Jak wybrać i cieszyć się promienną cerą?

Jak wybrać idealny podkład na wiosnę?

Przede wszystkim, zastanów się nad kilkoma kluczowymi aspektami:

Rodzaj cery: To podstawa! Inny podkład sprawdzi się przy cerze suchej, inny przy tłustej, a jeszcze inny przy mieszanej.

Cera sucha: Szukaj podkładów nawilżających, z dodatkiem kwasu hialuronowego, gliceryny lub olejków. Unikaj matujących formuł, które mogą dodatkowo wysuszać skórę.

Cera tłusta: Wybieraj podkłady matujące, beztłuszczowe, z lekką konsystencją. Szukaj składników absorbujących sebum, takich jak krzemionka.

Cera mieszana: Najlepiej sprawdzą się podkłady o średnim kryciu, które kontrolują błyszczenie w strefie T (czoło, nos, broda), a jednocześnie nawilżają policzki.

Cera wrażliwa: Wybieraj podkłady hipoalergiczne, bez parabenów, alkoholu i sztucznych barwników. Szukaj formuł mineralnych.

Nowości kosmetyczne na wiosnę i lato

NYX Professional Makeup Buttermelt Glaze

Tint do twarzy z SPF 30, który wtapia się w skórę jak masełko i nadaje jej miękki, naturalny blask. Formuła wzbogacona w masło shea, masło mango i niacynamid zapewnia intensywną pielęgnację. To nie wszystko - ten produkt to także ochrona SPF 30 przed szkodliwym promieniowaniem. Blask, pielęgnacja i ochrona - skóra rozświetlona niczym lukrowany pączek, bez białych śladów! Trwałość nawet do 12h, dostępny w 10 odcieniach! Dobrze wstrząśnij i nałóż na skórę tak, jak lubisz: palcami, gąbką do makijażu lub pędzlem.

Maybelline New York Super Stay Lumi Matte

Ultralekki: podkład lekki jak powietrze, dzięki innowacyjnej technologii Air Flex skóra oddycha, a Ty zapominasz o ciężkim, niekomfortowym uczuciu. Formuła: dzięki oddychającej formule, wzbogaconej aminokwasami, podkład jest odporny na pot, wodę i ścieranie. Długotrwały efekt: podkład utrzymuje się aż do 30h, zapewniając długotrwały, świeży wygląd przez cały dzie

Catrice Invisible Cover Foundation

Płynny podkład Catrice Invisible Cover Foundation zapewnia niewiarygodnie naturalne, warstwowe krycie, nawilżającą pielęgnację i długotrwały komfort. Dzięki średniemu kryciu ujednolica koloryt skóry i maskuje niedoskonałości, pozostawiając naturalny wygląd bez efektu maski. Jego lekki niekomedogenny skład doskonale stapia się ze skórą twarzy i tworzy na niej gładką powierzchnię oraz aksamitnie matowe wykończenie, pozwalając jej przy tym oddychać. Podkład pomoże Ci osiągnąć doskonałą skórę aż na 16 godzin – nie ściera się ani nie rozmazuje.

NYX Professional Makeup, The Face Glue

Supertrwały spray utrwalający: spray zapewnia trwałość makijażu do 24 godzin, tworząc wodoodporną barierę, odporną na blaknięcie oraz ścieranie. Łatwo się aplikuje i jest niewyczuwalny na skórze.