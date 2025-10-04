Podkład na jesień! Wszystko, czego potrzebuje Twoja skóra

W ramach swojej pierwszej kampanii przygotowanej dla M · A · C, Nicola Formichetti – nowy Global Creative Director marki wnosi swój charakterystyczny sznyt do niezwykle efektownych czarnobiałych zdjęć wykonanych przez legendarny duet fotografików Inez i Vinoodha.

Opowiadając o swojej wizji tej kampanii, Formichetti powiedział: „Dla I Only Wear M · A · C chciałem stworzyć obrazy jednocześnie pełne emocji i odważne, dlatego postawiłem na plejadę współczesnych ikon prezentujących się tylko w makijażu wykonanym podkładem M · A · C Studio, a także czarnobiałe zdjęcia, aby przede wszystkim podkreślić skórę modeli, ich osobistą opowieść i indywidualność”.

PLEJADA IKON: MAC

Kampania I Only Wear M · A · C połączyła zróżnicowaną pod wieloma względami grupę osób, które poddają używane przez siebie podkłady różnorodnym testom, aby udowodnić, że jeśli produkty te są w stanie sobie ze wszystkim poradzić, nie potrzeba na siebie nakładać niczego więcej.

Doja Cat: Laureatka GRAMMY i artystka rzucająca status quo współczesnej kulturze debiutuje jako nowa globalna ambasadorka marki M · A · C, udowadniając, jak elastyczny może być podkład Studio Fix Fluid SPF 15 w odcieniu NC20 podczas wykonywania jej charakterystycznych tanecznych ruchów.

Kris Jenner: Głowa matriarchalnej rodziny, bizneswoman, a także ikona kultury popularnej, Kris testuje podkłady Studio Fix Fluid SPF 15 i Studio Fix Powder Plus Foundation w odcieniu NC20, zarówno jako kobieta sukcesu w świecie biznesu, jak i podczas przygotowywania swojego ulubionego martini… jednocześnie maszerując na stacjonarnej bieżni.

Bách Buquen: Pochodzący z Francji fenomen TikToka i znany ze swoich viralowych filmów promujących makijaż dla mężczyznBach testuje podkłady Studio Fix Fluid SPF 15 i Studio Fix Powder Plus Foundation w odcieniu C5, podnosząc ciężary, poddając się malowaniu ciała, a także pozując na postumencie, zupełnie jak prawdziwe dzieło sztuki.

Gabbriette: Jedyna w swoim rodzaju it-girl gotyckiego stylu glamour testuje, jak podkład Studio Fix Fluid SPF 15 w odcieniu C4 sprawdzi się w niezwykle parnej i gorącej kuchni — mieszając, ubijając, piekąc i dekorując lukrem ciasto na zamówienie M · A · C.

Amar Akway: Zdobywająca coraz większą sławę modelka z Sudanu Południowego testuje podkłady Studio Fix Fluid SPF 15 i Studio Fix Powder Plus Foundation w odcieniu NW60 na odporność przed poceniem się, wykonując viralowe wyzwania np. starając się utrzymać równowagę na platformie wibracyjnej.

Kiko Mizuhara: Japońska modelka, aktorka, piosenkarka i projektantka testuje podkłady Studio Fix Fluid SPF 15 Studio Fix Longwear Cushion Compact SPF 50 / PA+++ w odcieniu C5 pod względem odporności na pot podczas całonocnych szaleństw na parkiecie — a swoje uwielbienie dla kosmetyku jakim jest podkład M · A · C udowadnia, dosłownie się w nim kąpiąc.

NOWA KAMPANIA “I ONLY WEAR M·A·C” – POTRZEBUJESZ JEDYNIE PODKŁADÓW M·A·C STUDIO

Devyn Garcia: Wytyczająca nowe trendy i odmieniająca branżę modową modelka testuje podkłady Studio Fix Fluid SPF 15 i Studio Fix Powder Plus Foundation w odcieniu NC44 pod względem odporności na pot i wodę podczas viralowego treningu na stepperze przed zanurzeniem się w wodzie LUB oblaniem się wodą.

Kristen McMenamy: Legendarna supermodelka i wieczna buntowniczka testuje podkłady Studio Fix Fluid SPF 15 i Studio Fix Powder Plus Foundation w odcieniu N4 pod względem odporności na pot, przechadzając się swoim charakterystycznym krokiem prosto z wybiegów mody, tyle że tym razem robi to na stacjonarnej bieżni.

CZY TWÓJ PODKŁAD TO POTRAFI?

Od kontroli świecenia się skóry i odporności na pot, aż po 24-godzinną trwałość i promienny wygląd cery dzięki składnikom pielęgnacyjnym, M · A · C Studio zapewnia wyjątkowo skuteczne, bezkompromisowe formuły. Nie ma znaczenia, czy preferujesz delikatne matowe wykończenie czy też naturalny blask, nasze płynne i pudrowe podkłady w bezkonkurencyjnej gamie kolorystycznej opracowaliśmy tak, aby upiększać, korygować i dostosowywać się do wszystkich odcieni i rodzajów skóry.

Przetestuj skuteczne podkłady MAC:

Studio Fix Fluid SPF 15: [67] delikatnych matowych kolorów. Kontrola wydzielania sebum oraz nawilżenie skóry. 24-godzinna trwałość. Wodoodporny.

Studio Fix Powder Plus Foundation: [71] rozmytych matowych kolorów. 12-godzinna kontrola wydzielania sebum i świecenia się skóry. Wodoodporny.

Studio Radiance Serum-Powered Foundation: [60] naturalnie promiennych kolorów. 24-godzinne nawilżenie. 33% składników o właściwościach pielęgnujących skórę.

Studio Fix Longwear Cushion Compact SPF 50 / PA+++: Odcienie dopasowane do skóry azjatyckiej. 24-godzinna trwałość. Nie rozmazuje się. 76% składników o właściwościach pielęgnujących skórę.

„Pierwsza kampania, którą Nicola przygotował dla M · A · C wnosi do marki świeżą, kreatywną energię, jednocześnie okazując hołd naszemu dziedzictwu promującemu inkluzywność i odważne wyrażanie siebie” — powiedziała Aïda Moudachirou-Rebois, SVP and Global General Manager, M · A · C Cosmetics. „Uosabia ona wszystko to, z czego słyną produkty M · A · C Studio– wyjątkowo skuteczne formuły zapewniające trwałość przez cały dzień skórze o każdej tonacji, w każdej chwili i dla każdego looku. Bardzo się cieszę, że fani naszej marki na całym świecie będą mogli wziąć udział w tej kampanii i znaleźć idealny dla siebie odcień podkładu M · A · C Studio”