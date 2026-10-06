Podkład to podstawa makijażu. Te kosmetyki zawsze wyglądają dobrze. Sprawdzą się do jesiennego makijażu

Jednym z największych trendów w makijażu w tym sezonie jest piękna, świetlista skóra. Efekt blasku pasuje nie tylko do cięższych makijaży ale równie z powodzeniem może być stosowany na co dzień. Najwięksi wizażyści lansują tzw. glass skin, czyli efekt niemalże szklanej, porcelanowej cery. Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków. To właśnie pielęgnacja jest podstawą glass skin, makijaż jest jedynie jej dopełnieniem. Postaw w nim przede wszystkim na rozświetlające bazy i rozświetlacze w kremie. Twarz konturuj świetlistym różem i jasnym rozświetlaczem. Zrezygnuj z produktów mocno matujących na rzecz kosmetyków nawilżających o świetlistym, nawet satynowym wykończeniu. Jeżeli nie potrzebujesz mocnego krycia dobrym rozwiązaniem jest rezygnacja z ciężkich podkładów na rzecz lżejszych kremów BB.

Potrzebujesz większego krycia? Wybierz podkład o działaniu nawilżającym o średnio mocnym kryciu. Aplikuj go w niewielkiej ilości, by uniknąć efektu maski, w miejscach, które wymagają większej ilości kosmetyki możesz dołożyć go więcej. Wiele podkładów drogeryjnych, o lekkim kryciu można z powodzeniem budować dzięki czemu uzyskamy lepsze efekty i przykryjemy wszelkie niedoskonałości. Dobrym pomysłem, by uzyskać efekt promiennej i świetlistej skóry jest również mieszani podkładu z ulubionym kremem nawilżającym albo płynnym rozświetlaczem. W ten sposób fluid będzie lżejszy, a nasza nabierze zdrowego blasku.

CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Foundation

Ten lekki podkład o pełnym kryciu utrzymuje się do 24 godzin i zapewnia efekt drugiej skóry dzięki wyjątkowemu wygładzeniu i rozmyciu makijażu!

Opracowana przez Charlotte formuła 7 w 1 AIRBRUSH SKIN MIRACLE z technologią Biomimetic Second-Skin Tech™, Powder Blur AirTech™ i ekstraktem Phytoyouth Essence™ Time Machine pomaga uzyskać gładszą, bardziej napiętą i widocznie młodziej wyglądającą skórę po każdym zastosowaniu!

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Charlotte Tilbury

NARS Natural Matte Longwear Foundation

Podkład, który zapewnia nawet do 24 godzin kontroli błyszczenia i niewyczuwalną, wygładzającą formułę, na której zawsze możesz polegać. Wysokowydajne krycie, od średniego do pełnego, tworzy efekt soft-focus, który natychmiast optycznie rozmywa wszelkie niedoskonałości. Dzięki technologii Pore-Refining Trio, zaawansowanemu kompleksowi pielęgnacyjnemu, podkład z czasem widocznie poprawia strukturę skóry i już po dwóch tygodniach zmniejsza widoczność porów. Formuła o konsystencji serum jest zaskakująco lekka i oddychająca, co ułatwia stopniowanie krycia oraz zapewnia naturalne, matowe wykończenie. To produkt, który działa dłużej. Za każdym razem.

Autor: NARS/ Materiały prasowe

Clarins Podkład Double Serum Foundation

To podkład-serum nowej generacji, którego przełomowe połączenie makijażu i pielęgnacji wznosi promienność skóry na zupełnie nowy poziom. Dzięki regulowanemu dozownikowi oferuje lekkie, personalizowane krycie — od średniego do pełnego — oraz świetliste, satynowe, nietłuste wykończenie. Dostępny w 12 odcieniach, odpowiednich dla wszystkich typów skóry.