Podkład za 15 zł, który upiększa twarz niczym luksusowy kosmetyk. Idealny dla kobiet po 50-tce. Nie podkreśla zmarszczek oraz suchych skórek. Hit na lato

Kosmetyczne perełki na lato 2023

Pięknie włosy to marzenie wielu osób. Podstawą pielęgnacji włosów jest oczywiście ich oczyszczanie i dobry szampon. Marka Ziaja ma w swojej ofercie micelarny szampon do włosów suchych i zniszczonych. Zadba on o nawilżenie i dodatkowo podkreśli naturalnych skręt naszych kosmetyków.

Marka IdeePharm ma rewelacyjną kolekcję z olejem z konopi. W jej skład wchodzi między innymi serum do włosów suchych i zniszczonych Bio Natural. Jest to serum w spray'u, które dzięki bogatej w składniki aktywne recepturze idealnie odżywia i nawilżą skórę głowy. W linii tej znajdziesz również balsam do ciała, który rewelacyjnie radzi sobie z przesuszoną skórą, która wymaga natychmiastowej dawki nawodnienia.

Marzysz o wygładzonych włosach niczym tafla? Przetestuj błyskawiczną odżywkę Garnier Fructis. Glowing Lengths Pineapple Hair Drink. Idealnie odżywa ona włosy sprawiając, że stają się one maksymalnie wygładzone i sprężyste.

Wiosna i lato to czas stosowania ochrony przeciwsłonecznej. Marka BasicLab posiada w swojej ofercie absolutny hit. Ich lekka emulsja SPF50 to jeden z niekwestionowanych bestselllerów marki. Szybko się wchłania i jest idealna pod makijaż. Szukasz czego do ciała? Przetestuj olejek do opalani NUXE. Posiada on wysoką ochronę przeciwsłoneczną - SPF5o, jest fotostabilny i wodoodporny. Pomaga uzyskać efekt równomiernej opalenizny.

W makijażu polecamy dwa lekki podkłady, w których się zakochasz. Pierwszy z nich to kryjący podkład Soraya Glam. To pięknie krycie i zdrowo wyglądająca skóra. Dzięki pielęgnacyjnym składnikom idealnie nawilża i odżywa skórę. Kosztuje tylko 15 zł. Drugi z nich to absolutny hit prowadzącej. Krem BB ALGOTONE od Sensum Mare idealnie kryje i pozostawia skórę gładką i promienną. Mimo swojej lekkiej formuły może być stosowany na imprezy i większe wyjścia.