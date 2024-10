i Autor: materiał prasowy Ochnik

Podróż do serca Tatr. Moda na jesień

OCHNIK, świętujący w tym roku jubileusz 35-lecia, przedstawia swoją najnowszą kolekcję Jesień-Zima 2024/2025, inspirowaną pięknem Tatr oraz harmonijnym kontaktem z naturą. Jesienna kampania marki odwołuje się nie tylko do mody, ale także do celebrowania chwil spędzanych z najbliższymi. W samym sercu polskich gór OCHNIK odnalazł inspirację do stworzenia wyjątkowej kolekcji, która łączy nowoczesne trendy z ponadczasowym stylem, a jej charakter doskonale oddaje klimatyczna sesja zdjęciowa zrealizowana w Tatrach.