Podróżniczy must-have do każdej kosmetyczki

Nie ma powodu, by na czas wyjazdu rezygnować z tego, co naprawdę działa na Twoje włosy. Zwłaszcza gdy wszystko, co najlepsze w pielęgnacji, zmieści się nawet do najmniejszej kosmetyczki. Mini produkty od L’Oréal Professionnel powstały właśnie po to, by niezależnie od kierunku czy długości podróży, Twoje włosy wyglądały zdrowo – bez względu na okoliczności. To praktyczne, stylowe rozwiązanie, które z łatwością wpisze się w każdy wyjazdowy scenariusz – od krótkiego city breaku po daleką wyprawę marzeń.

Miasto, woda i włosy: co spakować do walizki na city break

Każde miasto ma swój własny klimat i swoją unikalną… wodę. Jeśli podróżujesz tam, gdzie jej twardość potrafi zaskoczyć nawet najbardziej zadbane włosy, postaw na duet Metal Detox w wersji mini: szampon i maskę. Zapewnią one skuteczną ochronę przed metalami obecnymi w wodzie, które osłabiają i narażają włosy na złamania. Zestaw produktów wzbogacony o glikoaminę działa jak tarcza ochronna, odżywia i intensywnie nawilża, dodatkowo wygładzając pasma. Dzięki tej pielęgnacji nawet po wielu dniach podróży Twoje włosy będą miękkie, wygładzone i odporne na kaprysy miejskiej wody.

Słońce, sól i podróżne wyzwania: egzotyka bez zmartwień

Wakacje pod palmami, surfing w Bretanii, a może spontaniczne spa w domku nad jeziorem? Zabierz ze sobą krem Absolut Repair Molecular w mini wersji. Słońce, chlor, słona woda czy suszarka potrafią dać się we znaki – dlatego kremowa formuła produktu działa jak opatrunek, odbudowując włókno włosa aż na poziomie molekularnym1 i przywracając mu elastyczność oraz połysk. Ten produkt bez problemu zmieści się w każdej torbie plażowej, więc możesz cieszyć się wakacjami bez martwienia się o kondycję fryzury.

Festiwalowy niezbędnik: włosy, które lśnią całą noc

Nieodłącznym elementem festiwalowych wyjazdów są...zaskakujące warunki i jeszcze bardziej zaskakujące fryzury po kilku godzinach na parkiecie. Jeśli chcesz, żeby Twoje włosy prezentowały się nienagannie od pierwszego koncertu do ostatniego afterparty, zabierz ze sobą mini format serum nabłyszczającego Vitamino Color Spectrum. To mały kosmetyczny game changer, który wygładza i intensywnie nabłyszcza włosy, a efekt utrzymuje się nawet do dziesięciu myć2 – niezależnie od wilgoci, upału czy stylizacji z użyciem wysokiej temperatury. Kilka kropel wystarczy, by kolor lśnił w rytm świateł sceny, a kompaktowa buteleczka zmieści się nawet w najmniejszej torebce. Idealne rozwiązanie, gdy chcesz wyglądać świeżo – od porannego espresso do ostatniego seta pod sceną.

Mniej znaczy więcej: podróżny minimalizm bez kompromisów

Im mniej rzeczy, tym lżejsza walizka – i więcej miejsca na drobne przyjemności. Mini produkty od L’Oréal Professionnel to ukłon w stronę sprytnie zaplanowanej podróży: nie musisz rezygnować z jakości, by spakować się wygodnie. Teraz Twoje ulubione formuły są zawsze pod ręką, gotowe na każdą przygodę!

i Autor: materiały prasowe L’Oréal Professionnel