Podstawa pielęgnacji jesienią: Baza pod makijaż na co dzień i na halloween

Jak pielęgnować skórę jesienią?

Dlaczego w jesiennej pielęgnacji najważniejsze jest nawilżenie? Powodów jest kilka. Z jednej strony wpływ ma na to stan skóry po lecie, która po nadmiernym kontakcie ze słońcem może wymagać nawilżenia i regeneracji. Dodatkowo bez znaczenia nie jest także jesienna aura – spadek temperatury na zewnątrz, deszcz czy zimny wiatr to czynniki, które pozbawiają skórę wilgoci. Dodatkowo sytuację pogarsza suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach. Razem daje to obraz przesuszonej, szorstkiej i skłonnej do podrażnień cery, która każdego dnia wymaga wsparcia. Warto o tym pamiętać nie tylko po zmyciu makijażu, ale także przed jego aplikacją. Nawilżająca baza to jak śniadanie dla skóry, a jak wiadomo lepiej nie wychodzić z domu bez tego posiłku. Po jakie kosmetyki sięgnąć?

Nawilżające kosmetyki na jesień

Podstawą każdej rutyny pielęgnacyjnej i jej pierwszym krokiem jest oczyszczanie. Ten kosmetyk poza swoją podstawową funkcją, którą jest uwolnienie skóry od zanieczyszczeń, może też od razu nawilżać. Jednym z takich kosmetyków, który daje podwójnie dobre wejście w rytuał pielęgnacyjny jest płyn micelarny Garnier z kwasem hialuronowym i aloesem. Jego skład to kompleksowa odpowiedź na potrzeby skóry jesienią:

micele zawarte w formule produktu jak magnes przyciągają zanieczyszczenia bez zbędnego pocierania,

kwas hialuronowy i aloes intensywnie nawilżają skórę.

Dodatkowo płyn micelarny od Garnier to doskonała opcja nie tylko do oczyszczania skóry rano, ale również do demakijażu.

i Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Po skutecznym oczyszczaniu warto sięgnąć po kosmetyk, który będzie bazą bazy pod makijaż - esencję. Ta bywa mylona z tonikiem, ale oba kosmetyki różni przeważnie stężenie składników aktywnych. W esencji jest ono wyższe. W przypadku spragnionej skóry, która potrzebuje odpowiedniego nawilżenia, ta różnica ma ogromne znaczenie. Garnier esencja nawilżająca do twarzy Hyaluron Barrier Repair to kosmetyk, o którym warto pamiętać każdego dnia. Zapewnia do 100 godzin* nawilżenia. Jej formuła łączy w sobie 12% kompleks składników aktywnych, takich jak:

pantenol wspomaga odbudowę i naprawę bariery hydrolipidowej skóry,

gliceryna znana z właściwości nawilżających i utrzymujących właściwe nawilżenie skóry,

kwas hialuronowy znany z właściwości nawilżających, pozyskiwany biotechnologicznie ultranawilżający składnik, który zdolny jest związać 1000 razy więcej wody, niż sam waży,

ekstrakt z aloesu, czyli kolejny intensywnie nawilżający składnik.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

Warto pamiętać, że maseczki nie są wyłącznie opcją na wieczór. Mogą być też sposobem na przygotowanie skóry pod makijaż. Jesienią warto sięgnąć po te ze składnikami nawilżającymi, które dostarczą skórze potrzebnej wilgoci. Do wyboru może być klasyczna maseczka w płachcie Garnier Skin Naturals Hydra Bomb (z nawilżającym kwasem hialuronowym i ekstraktem z granatu) lub Garnier Skin Naturals ProBiotic (zawiera aż dwa miliony frakcji probiotyków, które odbudowują barierę ochronną skóry, utrzymują prawidłowe pH, stabilizują mikrobiom skóry). Każda z nich potrzebuje zaledwie 15 minut, żeby zadbać o potrzeby skóry.