"Pokremuj się". Dlaczego zimą dobrze dobrany krem jest tak ważny?

Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków, stosuj peeling, najlepiej enzymatyczny i regularnie nawilżaj swoją twarz. Wbrew pozorom, również skóra tłusta potrzebuje odpowiedniego nawilżenia. Pamiętaj o kilku podstawowych krokach pielęgnacji i nigdy ich nie pomijaj. Są to:

demakijaż,

oczyszczenie twarzy - pianką bądź żelem do mycia twarzy,

tonik,

serum,

krem plus krem pod oczy.

Zimą stawiaj na ochronne i bogate kremy, które dobrze odżywią skórą i ją wzmocnią

Drunk Elephant Lala Retro™ Whipped Cream

regenerujący do twarzy o wielopłaszczyznowym działaniu zapewnia odżywcze wsparcie barierze ochronnej skóry. Wzmacnia kwaśny płaszcz ochronny i zabezpiecza przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Zalety:

Krem regenerujący zapewnia odżywcze wsparcie barierze ochronnej skóry. Wzmacnia kwaśny płaszcz ochronny i zabezpiecza przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Usieciowany kopolimer hialuronianu sodu z łatwością wnika w strukturę skóry, zapewniając jej intensywne nawodnienie. Dodatkowo, bogata w antyoksydanty sfermentowana zielona herbata pomaga zwalczać oznaki starzenia. Nasycony kwasami omega krem do twarzy Lala Retro™ pomaga skórze zachować na długo nawilżenie, tworząc warstwę ochronną, która pozwala cerze funkcjonować na optymalnym poziomie. Ten krem regenerujący to spełnienie marzeń zmęczonej, przesuszonej skóry.

.

DRUNK ELEPHANT Protini™ Polypeptide Cream

Ten rewolucyjny krem nawilżający do twarzy na bazie protein łączy w sobie bezprecedensowy skład i stężenie peptydów sygnałowych, czynniki wzrostu, dobroczynne aminokwasy oraz grzybień karłowaty, zapewniając natychmiastową zauważalną poprawę kolorytu skóry, wygładzając ją i nadając jej jędrność.

Zalety:

Zastrzeżona formuła tego kremu do twarzy przywraca młodszy wygląd zregenerowanej skóry, praktycznie już od pierwszego zastosowania. Linie mimiczne, zmarszczki i ślady uszkodzeń spowodowanych działaniem słońca stają się mniej widoczne, a skóra wydaje się wzmocniona i nawilżona.

DRUNK ELEPHANT Bora Barrier™ Repair Cream

Krem Bora Barrier Drunk Elephant to bogaty krem do twarzy z lipidami. Łagodzi nawet bardzo przesuszoną, wrażliwą i delikatną skórę dzięki kompleksowi lipidów, ceramidom, naturalnym minerałom i silnym antyoksydantom. Skład kremu Drunk Elephant pozwala intensywnie nawilżyć, a jednocześnie ujędrnia i łagodzi, aby poprawić barierę ochronną skóry. Nie zawiera olejków eterycznych, silikonów ani substancji zapachowych.