Połączenie innowacyjnego retinoidu i krzemu organicznego w pielęgnacji pro-aging – ponadczasowe piękno skóry dojrzałej

Wiek to tylko liczba. Jednak z każdym rokiem na naszej twarzy zmarszczki pogłębiają się, a skóra staje się mniej jędrna. Odpowiednia pielęgnacja może znacznie spowolnić proces starzenia i zniwelować widoczne „dowody” mijających lat. Jednak w ostatnich latach coraz więcej mówi się o samoakceptacji w stylu pro-aging. To trend, który podkreśla, że starzenie jest procesem naturalnym i pomaga oddać szacunek… swoim zmarszczkom. Pro-aging zachęca do znalezienia najlepszej wersji naszej skóry przez akceptację naszego wieku. W ten kierunek doskonale wpisuje się SESDERMA, która stworzyła linię RETISIL do pielęgnacji skóry dojrzałej z oznakami starzenia.

Sercem linii są krzem organiczny i retinian hydroksypinakolonu (HPR) wykorzystując przy tym potęgę nanotechnologii, aby zapewnić kompleksową pielęgnację skóry dojrzałej. generacji i odnowienia naskórka. W odróżnieniu od innych typów retinoidów, HPR nie przechodzi konwersji do kwasu retinowego, łączy się bezpośrednio z receptorami w skórze, a przez to zapewnia intensywniejsze działanie i skuteczniejszą pielęgnację bez podrażnień. Te swa składniki dzięki wspólnemu oddziaływaniu poprawiają jędrność skóry oraz wygładzają zmarszczki i linie mimiczne. Innowacyjne połączenie HPR z krzemem organicznym oraz składnikami o działaniu nawilżającym i regenerującym sprawia, że produkty Retisil kompleksowo dbają o skórę i pomagają zachować jej gładkość, jędrność, elastyczność i równomierny koloryt. W formułach linii znajdują się: peptydy, wąkrota azjatycka, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, olej z roży muszkatołowej i olej ze słodkich migdałów.

Obok działania ujędrniającego i przeciwzmarszczkowego linia RETISIL:

Poprawia elastyczność skóry dzięki zwiększonej syntezie kolagenu

Zmniejsza intensywność przebarwień poprzez ujednolicenie kolorytu skóry

Poprawia i podkreśla blask skóry

Poprawia strukturę skóry, zapewniając miękką i gładką cerę

Zwiększa nawilżenie i poprawia funkcję barierową skóry.

„Pogłębiające się zmarszczki i utrata jędrności, a tym samym owalu twarzy to oznaki starzenia, których trudno nie zauważyć. SESDERMA stworzyła linię komplementarnych dermokosmetyków RETISIL, które dzięki wyjątkowym składnikom aktywnym skutecznie pomagają niwelować upływ czasu. Obok produktów do pielęgnacji skóry twarzy i wokół oczu i ust, marka proponuje olejek do stosowania kilka razy w tygodniu, który można nakładać także na szyję i dekolt. To często zapominana okolica podczas pielęgnacji” - Elżbieta Skalska, Global Business Director Sesderma

SESDERMA RETISIL

Intensywne serum pro-aging

Serum do zaawansowanej poprawy jędrności skóry twarzy i spłycania zmarszczek, nawet tych najgłębszych. Globalne korzyści wpływające na zmniejszenie wszystkich widocznych oznak starzenia: zwiększa napięcie skóry, redukuje i wygładza zmarszczki, poprawia nawilżenie, wyrównuje koloryt i dodaje skórze blasku.

Sposób użycia: Stosować rano i wieczorem, na czystą i suchą skórę. Nałożyć 3–4 krople i wmasowywać do całkowitego wchłonięcia. Stosować filtry przeciwsłoneczne w przypadku ekspozycji na słońce.

SESDERMA RETISIL

Krem przeciwstarzeniowy do twarzy

Krem do zaawansowanej poprawy jędrności skóry i spłycania zmarszczek, nawet tych najgłębszych. Globalne korzyści wpływające na zmniejszenie wszystkich widocznych oznak starzenia: zwiększa napięcie skóry, redukuje i wygładza zmarszczki, poprawia nawilżenie, wyrównuje koloryt i dodaje skórze blasku.

Sposób użycia: Stosować rano i wieczorem, na czystą i suchą skórę. Nałożyć krem na twarz i delikatnie wmasowywać, aż do całkowitego wchłonięcia. Stosować filtry przeciwsłoneczne w przypadku ekspozycji na słońce.

SESDERMA RETISIL

Krem kontur oczu

Krem do intensywnej pielęgnacji konturu oczu i ust. Zmniejsza widoczność cieni pod oczami, a także spłyca zmarszczki wokół oczu i ust. Wygładza linie mimiczne, zwiększa jędrność i niweluje oznaki zmęczenia.

Sposób użycia: Nakładać rano i wieczorem na czystą i suchą skórę wokół oczu i ust. Nakładać od wewnątrz do zewnątrz, lekko wklepując palcami i delikatnie wmasowując. Stosować filtry przeciwsłoneczne w przypadku ekspozycji na słońce.

SESDERMA RETISIL

Olejek

Olejek do twarzy do intensywnej pielęgnacji przeciwko wszystkim oznakom starzenia. Redukuje zmarszczki i ujędrnia skórę twarzy, szyi i dekoltu. Zapewnia kompleksową poprawę jędrności, linii mimicznych, przebarwień i nierówności tekstury. Szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego odczucia.

Sposób użycia: Stosować 2-3 razy w tygodniu wieczorem, stopniowo zwiększając częstotliwość stosowania w zależności od tolerancji. Nakładać produkt na oczyszczoną i suchą skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasowując aż do całkowitego wchłonięcia.