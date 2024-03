i Autor: Materiały prasowe Maison Margiela

Perfumy na wiosnę

Wiosenne perfumy, które otulą Twe zmysły niczym romantyczny kochanek. To odtworzenie wspomnienia słonecznego popołudnia podczas zbioru pomidorów w zielonym ogrodzie

Kolekcja Replica odtwarza zapachy, z których składają się wspomnienia. Najnowszy zapach Maison Margiela Replica „From the Garden” to podnoszący na duchu zapach, który przywołuje radosne uczucie ponownego połączenia z naturą, z rękami w ziemi i popołudniem spędzonym w ogrodzie. Rześkie, słoneczne popołudnie w kwitnącym ogrodzie w Apulii we Włoszech od razu przywodzi na myśl ręce wkopane głęboko w ziemię podczas zbierania pomidorów. To esencja spokojnej chwili spędzonej wśród bujnej przyrody.