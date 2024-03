Sephora rozpoczyna całoroczny program wzmacniających warsztatów makijażowych

Sephora od lat na świecie, a w Polsce od 2019 roku, realizuje specjalne zamknięte spotkania warsztatowe, przygotowywane dotąd we współpracy z organizacjami non-profit, których zadaniem jest wsparcie różnorodnych społeczności, dodanie pewności siebie osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Classes for Confidence realizowane są m.in. z Fundacją SPS, Fundacją Zaczyn, czy Stowarzyszeniem KPH. W tym roku Sephora prezentuje spotkania w nowej formule – otwartej dla całej swojej społeczności i osób, które może wzmocnić poprzez dzielenie się wiedzą oraz pasją pracowników – ekspertów na co dzień pracujących w perfumeriach Sephora.

Zobacz także: Moda na wiosnę. Trzecia odsłona kolekcji BIZUU wiosna-lato 2024 już dostępna!

i Autor: Materiały prasowe Sephora

- Naszą misją, którą wyrażamy w nowej kampanii instytucjonalnej Razem tworzymy piękno (We belong to something beautiful), jest inspirowanie całej naszej społeczności inkluzywną wizją piękna, w jego różnych odsłonach. Chcemy być przestrzenią do nieskrępowanego odkrywania i wyrażania siebie, miejscem wolnym od oceniania i stereotypów - miejscem, w którym każdy czuje się mile widziany i zaopiekowany. Warsztaty, które organizujemy i których celem jest pomoc w wzmocnieniu samoakceptacji i pewności siebie, są jednym z elementów wsparcia, które oferujemy. Wraz z tegorocznym Dniem Kobiet otwieramy nowych rozdział: obok realizowanych z partnerskimi fundacjami spotkań, organizować będziemy odrębny cykl, otwarty dla każdego. Zapraszam do udziału – mówi Małgorzata Dzięcielewska, dyrektorka marketingu Sephora z Polsce i Czechach.

Jak zapisać się na wzmacniające warsztaty?

Pierwsze warsztaty skierowane z racji ich święta przede wszystkim do pań, odbędą się w dniach 12-15 marca w miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Łódź, Zielona Góra, Rzeszów, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków.

13 marca odbędzie się spotkanie z ekspertką Sephora w formule pokazu on-line – „Zabiegana mama: chwila tylko dla siebie – szybki makijaż w 15 minut.”Spotkania, realizowane są bezpłatnie, stacjonarnie w 10. perfumeriach Sephora i mają charakter warsztatowy. Ich cel to przede wszystkim nauka podstaw makijażu i pielęgnacji. Każde spotkanie trwa 1,5h. Szczegóły dotyczące terminów oraz dokładne lokalizacje wraz z linkiem do zapisu w systemie Booxi, znajdują się na www.sephora.pl. Liczba miejsc na warsztatach stacjonarnych oraz spotkaniu on-line jest ograniczona.

i Autor: Materiały prasowe Sephora