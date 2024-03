Moda na wiosnę. Trzecia odsłona kolekcji BIZUU wiosna-lato 2024 już dostępna!

Dodaję 1 łyżeczkę do maski i nakładam na włosy. Po 15 minutach są jak z reklamy: lśniące jak satyna. Domowa maska wygładzająca do włosów

Kurtka Marin, płaszcz Ami, trencz Rachelle

Lekka, przejściowa kurtka Marin na wiosenne dni - jej pikowana struktura sprawia, że to idealny wybór na zmienne temperatury. Dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: głębokiej czerni oraz klasycznym beżu, co pozwala dopasować ją do różnych outfitów i preferencji stylowych. Kolorystyka płaszcza Ami w ożywczym połączeniu seledynowego, rudej czerwieni, granatu i różu nadaje płaszczowi unikatowy charakter, przyciągając wzrok i dodając świeżości nawet najbardziej stonowanym stylizacjom. Klasyczny beżowy, dwurzędowy trencz Rachelle to esencja elegancji i ponadczasowego stylu. Jego prosta, dobrze dopasowana konstrukcja zapewnia gwarancję wysublimowanego wiosennego wyglądu. Idealny zarówno na formalne spotkania, jak i casualowe wyjścia, ten trencz dodaje klasy każdej stylizacji. Dzięki swojej uniwersalności i wysokiej jakości wykonania, stanowi niezastąpiony element garderoby na nadchodzący sezon.

Koszula Foranna, sukienki Georgina i Moselle

Interpretacja klasycznej białej koszuli Foranna z twistem BIZUU to połączenie tradycji z nowoczesnością. Duży trójkątny kołnierzyk nadaje koszuli unikatowego charakteru i podkreśla indywidualny styl noszącej. Białe haftowane przeszycia dodają delikatności, a długie, rozkloszowane rękawy nadają koszuli lekkości i kobiecości, sprawiając, że jest to idealny wybór zarówno na formalne okazje, jak i na codzienne noszenie. Kobiecy krój sukienek Moselle i Georgina w charakterystycznym kwiatowym print BIZUU to połączenie delikatności i romantyzmu. Obie sukienki wyróżniają się wyrafinowanym i autorskim printem, które podkreślą kobiecą sylwetkę.

Spodnie Tiran i żakiet Nancy

Komplet w postaci żakietu Nancy i spodni Tiran to połączenie elegancji i nowoczesności, nawiązujące do klasycznej estetyki zestawów Chanel. Spodnie Tiran w stylu culotte oraz złote guziki z logo BIZUU dodają wytwornego sznytu i subtelnie podkreślają wyjątkowy charakter kompletu.

Mokasyny Osby

Klasyczne, skórzane mokasyny na grubej podeszwie są jednym z kluczowych elementów kolekcji, emanując stylem preppy core. Ich solidna konstrukcja i eleganckie wykonanie sprawiają, że są nie tylko modnym, ale także wygodnym wyborem na co dzień. Dodatkowym akcentem jest statement metalowe logo BIZUU, które nadaje butom wyjątkowego charakteru i podkreśla ich wysoką jakość wykonania. Te mokasyny to idealne połączenie klasyki z nowoczesnością, które doskonale dopełnią różnorodne stylizacje na nadchodzący sezon wiosenny.

W każdym z nowych dropów wiosenno-letniej kolekcji BIZUU zmienia się paleta kolorystyczna, a w aktualnym wiodącymi barwami są ciepły beż, delikatny odcień niebieskiego oraz romantyczny róż. Celem marki nie tylko wprowadzenie lekkich, zwiewnych form, które kojarzą się z nadchodzącą wiosną, ale także odzwierciedlenie tego w kolorystyce. Tej wiosny - Find Bizuu in You!

i Autor: Materiały prasowe BIZUU

