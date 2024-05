Piękne stopy na lato(a) – jak o nie dbać?

Oto sposób gwiazd, by zatrzymać procesy starzenia się skóry. Żadne kremy czy zabiegi. To działa na zmarszczki

Skóra stóp, podobnie jak innych partii ciała, wymaga systematycznej pielęgnacji, Zimą często o tym zapominamy skupiając się głównie na twarzy i włosach, a przecież także stopy powinny mieć swoje miejsce w codziennym rytuale pielęgnacji. Jeśli chcesz mieć ładne i zadbane stopy poznaj kilka faktów!

Skóra na stopach charakteryzuje się grubszą warstwą rogową naskórka i brakiem gruczołów łojowych – co sprawia, że bardzo łatwo się przesusza. Pięty pozbawione ochronnego płaszcza lipidowego tracą nawilżenie, elastyczność i szybko ulegają rogowaceniu. Jak zatem wygładzić szorstki naskórek na stopach i przywrócić im piękny wygląd?

Kąpiel dla stóp – więcej niż relaks

Sól zbawiennie wpływa na stopy! Ciepła kąpiel z odrobina soli do stóp, poza działaniem relaksującym i oczyszczającym, będzie świetnym sposobem na zmiękczenie zrogowaciałego naskórka na piętach.

Unikaj gorącej wody – wypłukuje ona lipidy z płaszcza ochronnego, nasilając efekt przesuszenia skóry. Zrezygnuj z solnej kąpieli stóp, gdy masz popękane pięty lub rany na stopach – będzie boleć!Po kąpieli dokładnie osusz stopy miękkim ręcznikiem, w szczególności przestrzeń między palcami.

Sól łączy w sobie działanie oczyszczające z aktywną pielęgnacją. Dodatek soli z Morza Martwego sprawi, że kąpiel nie tylko zrelaksuje nasze stopy, ale jednocześnie, dzięki bogactwu minerałów pozytywnie wpływa na ich kondycję.

Peeling stóp – usunięcie martwego naskórka

Złuszczanie to niezbędny element pielęgnacji skóry, w tym również stóp. Peeling pozwoli usunąć martwy naskórek, co zapobiegnie powstawaniu zgrubień i zrogowaceń, a dodatkowo świetnie przygotuje skórę na dalsze etapy pielęgnacji - ułatwi wchłanianie składników aktywnych zawartych w maskach, kremach i balsamach do stóp.

Peeling do stóp stosuj 1-2 razy w tygodniu – nie przesadź z częstotliwością, aby nie zaburzyć cyklu odnowy skóry.Jeśli nie masz odpowiedniego peelingu - wykonaj peeling z cukru i łyżki oliwy, a następnie wmasuj go w stopy. Jeśli twoje pięty są już szorstkie i zgrubiałe sam peeling nie wystarczy. Tutaj musisz sięgnąć po specjalistyczne kosmetyki o działaniu zmiękczającym i złuszczającym.

Zmiękczająco-wygładzający krem-preparat do stóp Kuracja z mocznikiem 40%, SHEFOOT, cena: ok. 23 zł

Działa złuszczająco, zmiękczająco i wygładzająco na zrogowaciałą skórę stóp. Dzięki zawartości mocznika w stężeniu 40% znikają zrogowacenia i zgrubienia naskórka, a skóra staje się gładka i miękka w dotyku. Zawarte w nim masło shea, naturalne roślinne oleje oraz algi spirulina – odżywiają i regenerują skórę, a duet – alantoiny i D-panthenolu skutecznie łagodzi podrażnienia. W jego formule znajdziemy także kompleks naturalnych olejków eterycznych, działających odświeżająco na stopy.

Szorstkie pięty – jak przywrócić im gładkość?

Szybkie rogowacenie się naskórka może doprowadzić do tworzenia się zgrubień, a finalnie nawet do bolesnego pękania pięt. Jak więc bezpiecznie pozbyć się zrogowaceń?

Zamiast pumeksu, który może zbyt mocno zetrzeć naskórek, zaburzając proces keratynizacji i przyspieszając rogowacenie, postaw na preparaty z mocznikiem. To on odpowiada za odpowiednie nawilżenie i działa zmiękczająco na skórę pięt, a przy wyższym stężeniu – wykazuje działanie keratolityczne. Kosmetyki z mocznikiem potrafią zdziałać cuda - skutecznie złuszczają i wygładzają naskórek, świetnie sprawdzają się przy zrogowaceniach.

Regenerująco-kojąca witaminowa maść-preparat na pękające pięty Kuracja z mocznikiem 20%, SHEFOOT, cena: ok. 25 zł

Ten specjalistyczny preparat odczuwalnie zmiękcza, wygładza i wspomaga regenerację skóry – skutecznie przywracając komfort piętom ze skłonnością do pękania i rogowacenia. W jego składzie znajdziemy mocznik w stężeniu 20%, który złuszcza i zmiękcza zrogowaciały naskórek i aż 25% kompleks lipidów, o silnym działaniu odżywczym, wygładzającym i zmiękczającym naskórek. Działanie kondycjonujące, nawilżające i kojące wzmacniają witaminy A, E i B5 oraz lanolina. Zawarty w formule kompleks naturalnych olejów eterycznych odświeża skórę.

Zmiękczająco-wygładzające plastry na pięty Baby Feet, SHEFOOT, cena: ok. 16 zł

To świetna alternatywa dla złuszczających skarpetek. Plastry składają się z części samoprzylepnej i części w formie „opatrunku” nasączonego żelem bogatym w składniki aktywne. Wśród kompozycji składników znajdziemy: mocznik oraz kwasy AHA i BHA, które działają złuszczająco i zmiękczająco na naskórek, a alantoinę i panthenol, które łagodzą podrażnienia i zwiększają poziom nawilżenia oraz oleje i masła roślinne, które regenerują i wygładzają naskórek. Efekty zmiękczenia i wygładzenia zauważymy już od 1 aplikacji.

Nawilżenie i natłuszczanie – niezbędny krok pielęgnacji

Brak gruczołów łojowych sprawia, że skórze stóp brakuje naturalnego natłuszczenia, dlatego wybieraj produkty wielofunkcyjne, które jednocześnie nawilżą i natłuszczą skórę oraz będą stymulować jej regenerację. Do swojej codziennej pielęgnacji warto również włączyć maski do stóp.

Złota zmiękczająca maska do stóp Golden Luxury SHEFOOT, cena: 25 zł

Dzięki tej masce skóra stóp staje się miękka i gładka. Trzy warstwowa struktura maski zwiększa efektywność jej działania. Zewnętrzna złota warstwa skarpetek chroni skórę przed utratą wilgoci i ułatwia wnikanie składników aktywnych z maski, a wewnętrzna miękka włóknina jest nasiąknięta maską o bogatej formule. W formule maski kryją się m.in. peptydy, masło shea, złoto koloidalne, ekstrakt z wierzby białej, mocznik oraz kojący D-panthenol.

Pamiętaj, systematyczne pielęgnacja to nie wszystko! Niewygodne, zbyt ciasne buty mogą powodować otarcia i ucisk, a w konsekwencji doprowadzić do powstania odcisków. Zwróć uwagę także na materiał, z którego są wykonane – czy przepuszcza powietrze i pozwala skórze oddychać. Jeśli zadbasz o dobrej jakości obuwie i systematyczną pielęgnację – z łatwością przywrócisz stopom piękny i zadbany wygląd!