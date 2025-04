Polki kochają te nuty zapachowe w perfumach. W promocji Rossmanna za 66 zł kupisz aromaty, które kojarzą się w wiosennym romansem. Promocje na perfumy

Life is better outdoor – odkryj letnią kolekcję Regatta

Promocje w Rossmannie. Zmysłowy zapach na wiosnę i lato za 66 zł!

Jak pachnie wiosna? Dla wielu osób ma ona zapach kwitnących kwiatów i wszechobecnej potęgi natury. Wiosna to przede wszystkim zapach bzu, konwalii oraz tulipanów. Ten kwiatowy zawrót głowy dostrzegalny jest także w świecie perfum. Wiosną o wiele chętnie sięgamy po zmysłowe nuty zapachowe z mocno wyczuwalnymi kompozycjami popularnych kwiatów. O tej porze roku najlepiej sprzedają się perfumy zawierające aromaty róży, bergamotki, fiołków oraz magnolii. W aktualnej promocji Rossmanna znajdziesz wiele ciekawych kompozycji zapachowych, które z powodzeniem sprawdzą się wiosną oraz latem. Miłośniczki kwiatowych i zmysłowych aromatów z pewnością zainteresują się tą propozycję z promocji Rossmanna.

ELIZABETH ARDEN 5th Avenue to woda perfumowa dla kobiet, która idealnie pasuje na wiosnę i lato. Teraz w promocji Rossmanna kosztuje ona jedyne 65,99 zł za flakon 75 ml. Kompozycja ta łączy w sobie eleganckie nuty zapachowe z kwiatowymi i bardzo kobiecymi aromatami. W nutach głowy można wyczuć romantyczną magnolię przełamaną lipą, bergamotką i mandarynką. Nuty serca to melancholijne tango tuberozy, fiołka, brzoskwini z tangiem, różą i gałka muszkatołową. Bazę ELIZABETH ARDEN 5th Avenue stanowi piżmo, drzewo sandałowe, wanilina, bursztyn i goździk. To przepiękny zapach, który zadziwia delikatnością i elegancją, a jest przy tym wyjątkowo trwały i mocno wyczuwalny na skórze. Jest idealny na co dzień i świetnie pasuje do wielu wiosennych stylizacji. ELIZABETH ARDEN 5th Avenue z promocji Rossmanna przypadnie do gusty kobietom, które lubią zmysłowe i eteryczne zapachy z intensywnymi kompozycja kwiatowymi przełamane elegancją piżma i drzewa sandałowego. Zapach ten kojarzy się z wakacyjną beztroską i pięknem otaczającego nas świata.

