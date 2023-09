Polki kochają ten korektor pod oczy. Kosztuje 17 zł, a to, robi ze skórą to prawdziwy majstersztyk. Wygładza zmarszczki i zapewnia efekt przespanej nocy

Jak zatrzymać lato? Najlepiej zapachami? Z tej okazji polecamy arbuzową kolekcję do pielęgnacji ciała od marki Ziaja. W jej skład wchodzi między innymi pachnący żel pod prysznic i drobnoziarnisty peeling do ciała. Dzięki tym produktom zatrzymasz lato na dłużej.

IDEEPHARM Botanic Origin to naturalny balsam do ciała zawierający w swoim składzie masło z mango. Rewelacyjnie koi, nawilża oraz regeneruje skórę. Składniki aktywne, takie jak olej awokado, d-pantenol i alantonina chronią skórę przed przesuszeniem oraz łagodzą podrażnienia. Balsam pozostawia skórę jedwabiście gładką i idealnie nawilżoną.

Marka Sielanka przygotowała wyjątkowy produkt dla wszystkich blondynek. Szampon do blond włosów o zapachu leśnej jeżyny to kompleksowa pielęgnacja włosów rozjaśnianiach. Zapobiega on żółtym tonom oraz rewelacyjnie zmiękcza kosmyki. Z kolei maska maciejkowa odżywka do włosów od marki Baśka sprawi, że kosmyki staną się odżywione i idealnie wygładzone.

Zobacz także: Najpiękniejszy manicure na zimę. Kolory paznokci, które sprawią, że Twoje dłonie będą wyglądać młodo i elegancko. Do mody wraca kultowy manicure lat 90-tych

Maski na noc do twarzy od polskiej marki SheCare to rewelacyjna opcja dla osób, które nie lubią skomplikowanej pielęgnacji. Z nimi wystarczy, że nałożysz je na noc, a rano zmyjesz. W ofercie znajdziesz przeciwzmarszczkową maskę z retinalem, złuszczającą maskę z kwasami AHA i PHA oraz coś dla posiadaczy skóry tłustej z kwasem salicylowym.

W makijażu również warto przywoływać lato. Paletka cieni marki Golden Rose z serii Miss Beauty to 9 neonowych cieni do powiek o wysokiej jakości. Genialnie sprawdzą się one w każdym kolorowym makijażu. Cienie Golden Rose są banalnie proste w aplikacji, nie robią plam i cudownie się rozcierają.

Korektor pod oczy od marki Eveline Cosmetics to prawdziwy hit. Kupisz go za około 17 zł, a jego działanie pozytywnie Cię zaskoczy. Idealnie maskuje on cienie pod oczami, nie podkreśla zmarszczek i rozjaśnia. To prawdziwy game changer w makijażu.