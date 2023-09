Polki kochają ten sweter, a on tragicznie postarza. Dodasz sobie 15 lat i wyglądasz jak własna babcia. Z tego swetra kobiety po 50-tce powinny zrezygnować

Ubrania, które postarzają. Z tego lepiej zrezygnować

Jeżeli chcesz prezentować się młodo i elegancko to warto znać kilka zasad mody. Wśród najbardziej nietrafionych stylizacji, z których zrezygnować powinien każdy znajdują się za małe ubrania w niedopasowanych kolorach. Kobiety po 50-tce powinny unikać ubrań, w których nie czują się komfortowo. Sprawdzi się natomiast klasyka - eleganckie marynarki oraz koszule wykonane z dobrych materiałów. Jednym z ubrań, które może nas postarzać jest sweter. To kochany przez kobiety element garderoby, który jednak w złym wydaniu może dodać nam wielu lat i sprawić, że będziemy prezentować się bardzo mało elegancko.

Zobacz także: Małe dzieło sztuki w promocji CCC. Najmodniejsza torebka tego sezonu. Przypomni Ci lata młodości. Kosztuje grosze i możesz zgarnąć na nią dodatkowy rabat

Ten sweter tragicznie postarza. Będziesz wyglądać na 15 lat starszą

Styliści zwracają uwagę, że jednym z najgorszych modeli swetra jest rozpinany kardigan. Jeżeli wybierasz go świadomie i stawiasz na retro stylizację to nic złego. Takie zestawienie może wyglądać bardzo interesująco. jednak gdy narzucasz na siebie swój stary, rozciągnięty kardigan, to on nigdy nie będzie wyglądał dobrze. Tego rodzaju sweter kojarzy się z poprzednią epoką i dodaje wielu lat. Nie ma on w sobie nic z lekkości i elegancji. Potrafi zrujnować każdą stylizację. Zamiast rozpinanego kardiganu postaw na cieńsze sweterki, które kończą się na wysokości talii. Jeżeli zależy Ci na czymś cieplejszym wybierz sweter ze splotem w warkocz. To najmodniejszy trend tego sezonu.

Sonda Interesujesz się modą? Tak, zawsze podążam za trendami Tylko trochę, ale nie zdominowała ona mojej szafy Nie, wcale mam swój styl i tego się trzymam