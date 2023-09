Małe dzieło sztuki w promocji CCC. Najmodniejsza torebka tego sezonu. Przypomni Ci lata młodości. Kosztuje grosze i możesz zgarnąć na nią dodatkowy rabat

Wielkie promocje w CCC. Najmodniejsza torebka tego sezonu za 120 zł

Damska torebka to skarb. Można w niej znaleźć praktycznie wszystko. Obecnie do mody wracają retro modele, które nosiłyśmy kilkadziesiąt lat temu. Jeżeli szukasz idealne torebki w stylu retro, to koniecznie odwiedź sklepy CCC. W promocji CCC znajdziesz przepiękną torebkę Jenny Fairy przypominającą kultowe modele z początku lat dwutysięcznych. Torebka Jenny Fairy kosztuje 129,99 zł, jednak z promocyjnym rabatem dla Klubowiczów CCC możesz zgarnąć ją o 20 proc. taniej. Torebka Jenny Fair z promocji CCC to średni rozmiar z efektownym zdobieniem w postaci klamry od paska. Regulowany pasek przypomina kultowe modele pasków do spodni z początku lat dwutysięcznych. Również geometryczny kształt torebki kojarzy się z modelami retro. To idealna propozycja na co dzien. Torebka Jenny Fairy z promocji CCC pasuje do casualowych stylizacji. Idealnie zgra się z zestawieniami z szerokimi spodniami oraz wygodnymi bluzami.

i Autor: Materiały prasowe Torebka CCC

