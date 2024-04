Polki pokochały te perfumy z promocji Rossmanna. Prawdziwe "dolce vita" za 70 zł. Aromaty brzoskwini i jaśminu przeniosą Cię na słoneczne plaże Włoch

Kobiety z całego świata oszalały na punkcie tych perfum. To zdecydowanie jeden z najpopularniejszych zapachów świata. Masz je w swojej kolekcji?

"Dolce vita" w promocji Rossmanna. Unikalne i markowe perfumy za mniej niż 70 zł

W Rossmannie znajdziesz szeroki wybór perfum na wiosnę i lato. W tym sezonie stawiamy na lekkie i owocowe zapachy. Królują aromaty przywodzące na myśl letnie wojaże i odpoczynek wśród promieni słonecznych. Jeszcze tylko do 18 kwietnia możesz skorzystać z aktualnej oferty promocyjnej Rossmanna, a w niej znajdziesz wyjątkową wodę perfumowaną dla kobiet BUGATTI Bella Donna. To zmysłowa kompozycja, która przeniesie Cię do słonecznej Italii.

- Zapach emanuje radością z życia, poprzez uchwycenie piękna słonecznego dnia i wyczarowanie kwiatowo-owocowej beztroski. Lekkość zapachu towarzyszy Ci przez cały dzień, dodając spontaniczności, a zmysłowo-kobieca nuta podkreśla jego ponadczasowy styl. Słodka brzoskwinia przywodzi na myśl letnie uczucia. W połączeniu z pikantną nutą gruszki i delikatnym ognisto-owocowym różowym pieprzem, emanuje ciepłymi akordami, które łączą się w nucie głowy. Nutą serca zapachu jest przyjemnie pieszczący zmysły jaśminowy bukiet. Natomiast otwierająca serce, uwodzicielska róża jest dopełniona zniewalającym zapachem gardenii - tak zapach opisuje producent. Wodę perfumowaną dla kobiet BUGATTI Bella Donna kupisz w promocji Rossmanna za 68,99 zł. Oferta obowiązuje do 18 kwietnia 2024 roku.

