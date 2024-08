Polki pokochały ten podkład. W promocji Rossmanna za mniej niż 15 zł. Wygładza skórę i wyrównuje koloryt. Aksamitna konsystencja niczym za setki złotych

Promocje w Rossmannie. Kultowy podkład za 15 zł

Warto się pospieszyć, jeszcze tylko do 8 sierpnia w Rossmannie trwają obecne promocje. Uwagę warto zwrócić na bestsellerowy podkład, który obecnie jest właśnie w promocji. To świetny produkt, który dobrze wygląda na skórze dojrzałej. Mowa o podkładzie EVELINE COSMETICS Satin Matt. Obecnie w promocji Rossmanna jest on w cenie 14,99 zł. Marka Eveline Cosmetics to polska firma, która działa na rynku już od lat 80-tych. Znana jest z dobrej jakości kosmetyków w bardzo atrakcyjnych cenach. Ich najsłynniejsza linia to Wonder Match, która zyskała już miano kultowej. Tym w razem w promocji Rossmanna znajdziesz podkład kryjący SATIN MAT. To świetna propozycja dla osób, które poszukują matującego podkładu, który będzie dobrze wyglądał przez cały dzień.

EVELINE COSMETICS Satin Matt w promocji Rossmanna za 14,99 zł

EVELINE COSMETICS Satin Matt to kryjący podkład, który jednocześnie nie podkreśla suchych skórek. Dobrze wygląda na skórze dojrzałej i nie wałkuje się w ciągu dnia. Jest kryjący, a przy tym wygląda naturalnie. Zawiera składniki pielęgnacyjne, w tym śluz ze ślimaka. Dzięki temu wtapia się w skórę, ujędrnia i zapewnia idealne krycie bez efektu maski. Podkład EVELINE COSMETICS Satin Matt to rewelacyjna propozycja do makijaży wieczorowych oraz dziennych.

i Autor: materiały prasowe Rossmann

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Dalej