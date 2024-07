Ten luksusowy krem na zmarszczki w promocji Rossmanna jest za 18 zł. Kobiety po 60-tce go uwielbiają. Płynne złoto wygładza i odmładza cerę. „Mega krem. Mama zadowolona”

MARCIANO by GUESS prezentuje kolekcję Wiosna-Lato 2025 na ekskluzywnym pokazie mody w Forte dei Marmi

Ten luksusowy krem na zmarszczki w promocji Rossmanna za 18 zł. Kobiety po 60-tce go uwielbiają

Idealny krem do cery dojrzałej powinien przede wszystkim nawilżać skórę, ale też ją ujędrniać, zmniejszając widoczne zmarszczki i dodawać cerze blasku, dzięki czemu będzie ona wyglądać zdrowo i młodo. Taki właśnie jest ten luksusowy krem do twarzy dla kobiet po 60-tce, który znalazł się w najnowszej promocji w Rossmannie. Bielenda Złote Ceramidy to krem, który w Rossmannie można teraz kupić za 18,99 zł. I nic dziwnego, że kobiety po 60-tce tak bardzo lubią ten kosmetyk. Poprawia wygląd skóry i sprawia, że widocznie ją odmładza.

"Ten krem jest super! Używam go już długo. Tylko ten i żaden inny"

"Bardzo dobry, nie podrażnia skóry"

"Niska cena, super nawilża"

"Mega krem. Mama jest zadowolona"

- piszą kobiety o kremie Bielenda Złote Ceramidy.

Krem z Rossmanna dla kobiet po 60-tce. Wygładza zmarszczki i dodaje blasku

Krem z Rossmanna Bielenda Złote Ceramidy jest dedykowany kobietom po 60-tce. Widocznie poprawia kondycję cery dojrzałej. Optymalnie nawilża, ładnie wygładza, dodaje cerze blasku. Zmniejsza widoczność zmarszczek i przebarwień. W składzie tego kremu dla kobiet po 60-tce znalazło się 24-karatowe złoto, które pobudza komórki skóry do produkcji kolagenu, ujędrnia, regeneruje, poprawia sprężystość i napięcie skóry, poprawia koloryt cery, ładnie rozświetla. Z kolei zawartość kolagenu w kremie silnie nawilża, wspomaga naprawę i regenerację skóry. W efekcie procesy starzenia skóry zostają opóźnione, zmarszczki wygładzone, a skóra staje się bardziej elastyczna i pełna blasku.

i Autor: Rossmann Krem do twarzy Rossmann za 18 zł

