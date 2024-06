Polscy kibice gotowi na mecz z Austrią

Pokazała, jak nie powinny ubierać się katoliczki. Pod lupę wzięła popularne spodnie. "Widząc to, serce pęka"

Ubiór i stylizacja to podstawa

Jakich produktów kibice poszukują najczęściej na Empik.com? Przede wszystkim starają się zadbać o odpowiedni wygląd. Biało-czerwone koszulki z orzełkiem sprzedają się teraz jak świeże bułeczki. Niektórzy idą jednak o krok dalej. Kto chce jeszcze mocniej zaakcentować narodowe barwy, może założyć perukę w biało-czerwonej kolorystyce, wymalować na twarzy flagę wygodną, dwukolorową kredką albo… założyć dwubarwne kolczyki. Fani futbolu przystrajają także swoje okna, balkony czy samochody, demonstrując tym samym sympatię do narodowej jedenastki. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się flagi, w tym na lusterka samochodowe.

Analogowe pamiątki

Polscy kibice, przygotowując się najważniejszego wydarzenia piłkarskiego w tym roku, zaopatrują się też masowo w terminarze rozgrywek w formie plakatów do powieszenia na ścianę. Choć obecnie wystarczy zaledwie kilka kliknięć, aby sprawdzić wyniki wszystkich meczów, wygląda na to, że ich odręczne notowanie na papierze wciąż sprawia kibicom ogromną frajdę. Z kolei szczególnie młodsi fani futbolu idą o krok dalej i z okazji Euro zbierają kolekcjonerskie naklejki i karty z wizerunkami zawodnikami. Popularność wszelkich piłkarskich suwenirów jest tak duża, że nie dziwi wcale coraz szersza ich oferta. Nowością są na przykład puzzle 3D, pozwalające zbudować modele stadionów, na których będą odbywać się mecze w ramach UEFA Euro 2024.

Być jak piłkarski idol

Piłka przenika do różnych stref życia kibiców. Niektórych Mistrzostwa Europy zachęcają do dalszego pogłębiania swojej piłkarskiej wiedzy. Co prawda Messi – z oczywistych powodów – nie wystąpi na imprezie, ale książka o tej legendzie futbolu notuje w ostatnich tygodniach znaczący wzrost zainteresowania. Ponadto miłośnicy futbolu w poszukiwaniu inspiracji chętnie sięgają po książki o Mbappé czy Ronaldo.

Innych starcia narodowych reprezentacji motywują do doskonalenia własnych umiejętności. Oficjalna futbolówka z logotypem Euro 2024, która będzie też specjalną pamiątką z tego ważnego wydarzenia, cieszy się bardzo dużym wzięciem. Rodzice, którzy chcą zarazić miłością do sportu maluchów, chętnie wybierają także lewitującą piłkę, czyli grę zręcznościową, która może być alternatywą dla rozgrywki na boisku. Świetnie radzi sobie także gaming, w szczególności ostatnia edycja kultowej gry Fifa czy EA Sports FC 24 oraz topowe konsole.

Piłkarskie doświadczenie najwyższej jakości

Co ciekawe, widoczny jest mocny skok zainteresowania sprzętem, dzięki któremu będzie można jeszcze lepiej odbierać piłkarskie transmisje i mocniej przeżywać stadionowe emocje w domu. Klienci Empik.com poszukują teraz wysokiej jakości telewizorów czy soundbarów. Jednak to nie wszystko. Najlepszym towarzystwem dla meczu są oczywiście przekąski. Hitem na Empik.com są teraz… maszyny do popcornu.

Mistrzostwa w Empiku

Szeroki wybór piłkarskich gadżetów można znaleźć na stronie Empik.com/mistrzostwa. Z okazji zbliżających się rozgrywek na platformie obowiązują także specjalne promocje. Na przykład 16 czerwca przy zakupie kontrolera Microsoft, można odebrać piłkę Adidas EURO 2024 za 2 gr. A w dniach 21-22 czerwca tę samą futbolówkę, za tę samą cenę klienci zgarną przy zakupie akcesoriów gamingowych Hama. Natomiast w salonach Empik do 7 lipca obowiązuje oferta -60% na drugą książkę o tematyce sportowej spośród wybranych tytułów.

i Autor: materiał prasowy Empik

i Autor: materiał prasowy Empik

i Autor: materiał prasowy Empik