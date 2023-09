Polska marka na Fashion Week w Nowym Jorku

To wydarzenie to nie tylko kolejny etap w rozwoju marki, ale także okazja do wprowadzenia nowych, niezwykłych kreacji do świata mody. To również wyjątkowa okazja, aby zobaczyć, jak moda łączy się z kulturą i sztuką, tworząc coś, co przekracza granice konwencji.

Warto więc śledzić Fashion Week, ponieważ to właśnie tam rodzą się najnowsze trendy, a także odkrywane są marki, które zmieniają oblicze mody. A oficjalna premiera wyjątkowej kolekcji NAOKO zaplanowana jest na 14 września 2023 roku. Stay tuned!

i Autor: Materiały prasowe NAOKO

