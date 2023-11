Polski puder, który idealnie wygładza cerę. Skórą wygląda olśniewająco. Kupisz go za mniej niż 40 zł

To najbardziej kultowy kosmetyk na świecie

Historia pudru do twarzy sięga czasów starożytnych, co jest dowodem na to, że jest to jeden z ważniejszych kosmetyków w makijażu. Nie daje on tak spektakularnie widocznych efektów jak tusz do rzęs lub eyeliner, ale to właśnie ten mały gagatek sprawia, że nasza skóra nie wyświeca się, ale jest pełna blasku tam gdzie powinna, dodatkowo puder do twarzy rewelacyjnie przedłuża trwałość makijażu. Już w zmierzchłych czasach antycznych kobiety chcąc dodać sobie urody stosowały przedziwne substancje, które miały działać jak dzisiejsze pudry. Używano między innymi: ołowianego pyłu, kredy, różnych rodzajów mąki, a także zmiażdżonych pereł. Pierwszą fabryka produkująca puder była francuska manufaktura "Houbigant", która powstała w 1750 roku. Na początku puder produkowany był z talku, a ówczesna moda wymagała, by skóra była jak najjaśniejsza, niemalże biała. Pod koniec XIX wieku kiedy to przez Europe przetoczyła się rewolucja przemysłowa produkcja kosmetyków staniała, dzięki czemu stały się one powszechne dla wszystkich. Dzisiaj, puder to jeden z ważniejszych kosmetyków w makijażu. Żaden make-up nie może się bez niego obejść. Kosmetyk ten nie tylko stanowi idealne wykończenie całego makijażu, ale również wzmacnia jego trwałość. Rodzajów aplikowania pudrów sypkich jest kilka, najpopularniejszy to nałożenie niewielkiej ilości produktu dużym puchatym pędzlem w okolice, które w ciągu dnia lubią się wyświecać, czyli pod na strefę "T" - czoło i nos oraz pod oczami (wzmacniamy w ten sposób działanie korektora). Inną popularną techniką jest tak zwany baking - jest to nałożenie dużej ilości pudru i po pewnym czasie (kiedy kosmetyk zdąży "wejść" w skórę) pozbycie się nadmiaru. Pudry sypkie można także aplikować wilgotną gąbeczką do makijażu.

Czas na rewolucję. Mgła pudrowa od PAESE

Puder zna każdy, a co powiesz na mgłę pudrową? Rozświetlający puder sypki Mgła Pudrowa to nowa propozycja od polskiej marki PAESE. Produkt ten sprawia, że cera jest naturalnie rozświetlona. Optycznie wygładza skórę - efekt soft focus. Zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek. Zapewnia gładkie i świetliste wykończenie makijażuTo idealny puder do makijażu dziennego. Pokocha go każdy rodzaj cery, w tym skóra dojrzała

i Autor: Materiały prasowe PAESE

