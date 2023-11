Makijaż powiększający oczy. Spojrzenie, które zniewala. "Jej wysokość paletka"

Podkreślone oczy to hit w makijażu. Zalotne spojrzenie dużymi, kocimi oczami to marzenie wielu kobiet i fantazja wielu mężczyzn. Nie dla wszystkich jednak natura była tak samo łaskawa i obdarzyła ich dużymi oczami. Na szczęście istnieją proste sposoby na optyczne powiększenie oka. Będziecie zaskoczeni, jakie to proste!

Nakładaj ciemne cienie w załamaniu powieki

To najprostszy i najskuteczniejszy sposób na makijaż oka. Aplikuj ciemniejsze cienie małych, lekko puchatym pędzelkiem w załamaniu powieki. Pamiętaj, aby dobrze rozetrzeć pigment, by stworzył efekt chmurki. Wybieraj kolory pasujące do twojej karnacji, idealnie sprawdzą się odcienie brązu (wtedy efekt będzie naturalniejszy) albo szarości podczas makijażu wieczorowego. Ta metoda sprawi, że oczy będą bardziej uwypuklone, a co za tym idzie będą sprawiały wrażenie większych.

Zalotka to podstawa

Rzęsy stanowią wspaniałe "opakowanie" dla naszych oczu, a tusz do rzęs sprawia, że dzieje się magia. Odpowiednio pomalowane i podkręcone zalotką rzęsy zagwarantują efekt świeżego i przyciągającego uwagę spojrzenia.

Biała kredka na linii wodnej

Czasy kiedy z uporem na linii wodnej aplikowaliśmy czarną kredkę do oczy na szczęście minęły. O wiele lepszym rozwiązaniem jest ta w białym albo cielistym kolorze. Malując nią linię wodną uzyskamy efekt optycznie powiększonego oka.

Rozświetlaj kąciki

Niewielka ilość rozświetlacza nałożona w kąciki oczy przyciągnie spojrzenie. Ta metoda sprawi, że nasze oczy będą jeszcze bardziej trójwymiarowe i będą sprawiały wrażenie wypoczętych.

Nie zapominaj o brwiach

Brwi to oprawa dla naszych oczu. Stanowią idealne wykończenie makijażu oka. Delikatne podkreślenie włosków sprawi, że w całym makijażu oczy staną się jeszcze bardziej podkreślone i wyraziste.

Dobre cienie do powiek to Twoi przyjaciele

Drobinowe i połyskujące cienie aplikowane na środku powieki ruchomej rewelacyjnie ją powiększają. Matowymi, ciemnymi kolorami wykonturuj oko sprawiając, że optycznie będzie ono podkreślone. Rewelacyjnie sprawi się w tym nowa paleta cieni do powiek od Charlotte Tilbury. The Beautyverse Palette w edycji limitowanej od Charlotte zawiera 9 wspaniałych odcieni, którymi stworzysz idealny świąteczny makijaż. W skład palety wchodzą zarówno neutralne, codzienne odcienie, jak i te bardziej intensywne, dzięki czemu daje ona nieskończenie wiele makijażowych możliwości.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

