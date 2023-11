Wystrzałowe prezenty dla miłośników luksusowej pielęgnacji

League of Legends inspiracją dla G-SHOCK’a – nowa kolekcja przenosi w świat fantasy

Pomysły na świąteczne prezenty dla miłośników kosmetyków i pielęgnacji. W wielu sklepach znajdziemy różne gotowe zestawy świąteczne, idealne na prezenty. Przedstawiamy Wam najciekawsze pomysły na rewelacyjne kosmetyki i urządzenia do pielęgnacji. Te rozwiązania z pewnością wywołają uśmiech na twarzy. Zobacz, jakie prezenty i zestawy prezentowe warto wybrać na Boże Narodzenie 2023.

Zestaw prezentowy dla niej z kosmetykami Absolue od Lancôme

Rewitalizująca formuła wzbogacona komórkami macierzystymi róży.

Dogłębnie odżywia i nawilża skórę całej twarzy

Pozostawia ją miękką, gładką i zdrowiej wyglądającą

Pomaga przywrócić skórze jędrność i sprężystość

Marka Lancôme przygotowała dla Ciebie wyjątkowy, luksusowy zestaw kosmetyków dla kobiet Absolue. Luksusowe kosmetyki z serii Absolue to dążenie do doskonałości, precyzja, szacunek do technologii oraz prawdziwa pasja tworzenia. Dzięki zaawansowanej technologii inspirowanej naturą kosmetyki Aboslue usuwają pierwsze oznaki starzenia oraz pozwalają cieszyć się zdrowo i młodo wyglądającą skórą dużo dłużej. Cała seria została wzbogacona komórkami macierzystymi róży, które pozytywnie wpływają na zdolności obronne skóry oraz przyśpieszają proces regeneracji. Dodatkowo kosmetyki Absolue dogłębnie odżywiają i nawilżają cerę pozostawiając ją miękką, gładką oraz zdrowiej wyglądającą.

Stosuj codziennie kosmetyki od firmy Lancôme, a już po kilku dniach zauważysz, że Twoja skóra jest jędrniejsza, bardziej sprężysta oraz pełna blasku. Pożegnaj się już dzisiaj z drobnymi liniami i zmarszczkami – wybierz zestaw kosmetyków Absolue.

W skład zestawu wchodzą:

zawansowany krem rewitalizujący i odbudowujący Absolue Soft Cream 60 ml,

krem Absolue Soft Cream w wersji mini 15 ml,

zawansowany krem rewitalizujący i odbudowujący Absolue Rich Cream 15 ml,

rewitalizujący krem pod oczy Absolue 5 ml.

Zestaw zapakowany jest w luksuspwe pudełko z wytłaczaną różą i świetnie sprawdzi się jako prezent dla bliskiej Ci kobiety.

Zestaw prezentowy od Lancôme z serum Advanced Génifique

Marka Lancôme przygotowała dla Ciebie wyjątkowy, luksusowy zestaw produktów do pielęgnacji twarzy, który pomoże Ci przywrócić równowagę skóry.

Zdrowa i młodziej wyglądająca skóra.

Wspiera regenerację naskórka dzięki frakcjom prebiotyków i probiotyków

Wygładza delikatne linie oraz poprawia koloryt

Zapobiega powstawaniu zmarszczek i bruzd

Skład zestawu:

serum Advanced Génifique 30 ml,

krem Rénergie H.P.N. 300-peptide 15 ml,

krem pod oczy Advanced Génifique 5 ml.

Serum do twarzy Advanced Génifique

Wypróbuj najlepsze serum do twarzy od marki Lancôme. Poznaj Advanced Génifique i jego nową udoskonaloną formułę. Ciesz się gładką, miękką i zdrowo wyglądającą skórą na dłużej. Nowa ulepszona formuła przeciwzmarszczkowego serum stworzona została w oparciu o naturalny mikrobiom skóry, aby wspierać jego działanie. Mikrobiom, czyli naturalny ekosystem mikroorganizmów występujących w i na skórze, ma za zadanie bronić ją przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych oraz uczestniczy w procesach regeneracji. Serum Advanced Génifique zawiera 7 starannie dobranych i wyselekcjonowanych frakcji prebiotyków i probiotyków, które aktywnie wspierają pożyteczne mikroorganizmy występujące w mikrobiomie, a tym samym przyśpieszają regenerację skóry i sprawiają, że staje się ona zdrowsza i bardziej promienna. Dzięki Advanced Génifique wygładzisz delikatne linie, wyrównasz koloryt, odżywisz, nawilżysz i dodasz skórze blasku. Już po 7 dniach stosowania zobaczysz pierwsze efekty. Dzięki lekkiej konsystencji, serum do twarzy szybko się wchłania, nie pozostawia tłustego filtra i może być stosowane w przypadku każdego rodzaju skóry, nawet bezpośrednio pod makijaż.

Zestaw kosmetyków damskich Lancôme (2x krem do twarzy Rénergie H.P.N. 300-peptide i serum Advanced Génifique)

Marka Lancôme przygotowała dla Ciebie luksusowy zestaw produktów do pielęgnacji twarzy, który pomoże Ci walczyć z oznakami starzenia się skóry.

Przełomowy krem do twarzy z kwasem hialuronowym teraz dostępny w wyjątkowym zestawie.

Kompleksowa pielęgnacja skóry twarzy

Trzy wyjątkowe produkty od ekskluzywnej marki Lancôme

Przeciwstarzeniowe formuły dla gładkiej i młodo wyglądającej skóry

Eleganckie opakowanie prezentowe z wytłaczaną różą

Skład zestawu:

krem do twarzy Rénergie H.P.N. 300-peptide 50 ml,

krem do twarzy Rénergie H.P.N. 300-peptide 15 ml,

serum Advanced Génifique 10 ml.

Krem do twarzy Rénergie H.P.N. 300-peptide

Rénergie H.P.N. 300-Peptide to innowacyjny krem do twarzy, który sprawia, że Twoja skóra zyskuje nową młodość. Połączenie kwasu hialuronowego, niacynamidu oraz ponad 300 rodzajów peptydów zapewnia skuteczną regenerację i spowalnia proces starzenia się skóry. Wyniki badań klinicznych są imponujące! Już po tygodniu regularnego stosowania kremu Rénergie H.P.N. 300-Peptide skóra staje się jędrniejsza i bardziej elastyczna. Już po dwóch tygodniach – skóra wygląda na odnowioną i znacznie gładszą. Po 8 tygodniach stosowania kobiety zauważyły efekt liftingu, spłycenie zmarszczek oraz znaczące wyrównanie kolorytu, dzięki czemu ich skóra stała się bardziej jednolita i promienna.

