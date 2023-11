i Autor: Materiały prasowe Swarovski

Strefa mody

Wyjątkowa współpraca. Bielizna, którą pokochały kobiety z całego świata i magiczny błysk kryształków Swarovskiego

Firma Swarovski świętuje otwarcie swojego nowego flagowego sklepu Fifth Avenue w Nowym Jorku i współpracę ze SKIMS podczas wyjątkowego wydarzenia. Gwiazdy, lokalni celebryci i media zebrali się przy 680 Fifth Avenue w Nowym Jorku, aby dołączyć do dyrektora generalnego Swarovski Alexisa Nasarda, dyrektor kreatywnej Giovanny Engelbert, dyrektora generalnego SKIMS Jensa Grede, a także współzałożycielki i dyrektor kreatywnej Kim Kardashian, aby uczcić ten wyjątkowy moment.