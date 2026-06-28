Polski streetwear w blasku kryształów - Relab x Swarovski x pik pik łączą siły we wspólnym projekcie

Swarovski od ponad 130 lat pozostaje symbolem precyzji, która wykracza daleko poza świat biżuterii. Kryształy tej marki zdobiły kostiumy sceniczne największych artystów, współtworzyły kolekcje domów mody i stawały się centralnym elementem kampanii, które defi niowały popkulturę kolejnych dekad. To nie kolejny modowy drop ani muzyczny merch. Projekt Relab × Swarovski × pik pik powstał na styku trzech światów – polskiej muzyki i streetwearu, a także globalnego, luksusowego designu – i z tego spotkania zrodził się prawdziwy produkt, autentyczna kampania i spójny świat wizualny.

Geneza była prosta: jeden człowiek i jedna wizja. pik pik – muzyk, twórca internetowy i inicjator całego przedsięwzięcia – postanowił, że jego debiutancki album „A STAR" zasługuje na coś więcej niż klasyczną promocję muzyki. Do współpracy zaprosił Nowciax'a – twórcę internetowego od lat obecnego w świecie mody i streetwearu, a prywatnie wieloletniego przyjaciela. Razem stworzyli koncepcję opartą na motywie gwiazdy – symbolu przewodnim całej ery „A STAR" i idei, że wyjątkowość nie jest przywilejem wybranych, ale chwilą, którą każdy może poczuć.

„Zaprojektowałem ubranie, które dosłownie jest moją piosenką. Do tego powstało ono we współpracy z moimi ulubionymi markami z dwóch zupełnie różnych światów. To wszystko brzmi tak nierealnie, że czasami sam nie wierzę, że naprawdę się wydarzyło” - mówi pik pik.

Bazą stał się kultowy czarny set Biggie z oferty Relab – jeden z tych modeli, które zdobyły status klasyka nie przez przypadek. Ciężki, dobrze skrojony. Czerń tkaniny stała się tu tłem dla tysięcy kryształów. Każdy element odbija światło inaczej, tworząc efekt rozgwieżdżonej przestrzeni. Blask, który nie krzyczy, ale którego nie sposób przeoczyć. Na secie znalazły się również wyhaftowane logo albumu „A STAR", pseudonim artystyczny pik pik oraz logo Relab – detale, które domykają historię i czynią z każdego setu obiekt z prawdziwą tożsamością.

Produkcją i realizacją w całości zajęła się marka Relab – brand streetwearowy znany z limitowanych dropów i produkcji realizowanej w Polsce.Relab × Swarovski × pik pik to dowód na to, że polska scena kreatywna jest gotowa na współprace na globalnym poziomie, jako równorzędny uczestnik z własną estetyką, własnym głosem i własną opowieścią. To moment, w którym lokalność staje się atutem, niezależność – siłą.

Drop jest limitowany, będzie dostępny na stronie www.relab.store od 26.06 do wyczerpania zapasów.

Autor: Relab x Swarovski/ Materiały prasowe

Autor: Relab x Swarovski / Materiały prasowe