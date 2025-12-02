Polski świat beauty czekał na tę premierę! Już 3 grudnia kultowa marka wchodzi do polskie Sephory. Na co warto polować?

One/Size wkracza do Polski! Marka Patricka Starra debiutuje w Sephora już 3 grudnia!

Drodzy miłośnicy makijażu, szykujcie się na prawdziwą rewolucję! Już 3 grudnia do polskich perfumerii Sephora wkracza długo wyczekiwana marka One/Size, stworzona przez ikonę piękna i makijażu – Patricka Starra. To wyjątkowa okazja, by poznać produkty, które podbiły serca milionów na całym świecie i stały się must-have w kosmetyczkach wielu entuzjastek make-upu.

Patrick Starrr, a właściwie Patrick Simondac, to prawdziwy fenomen internetu i jeden z najbardziej wpływowych twórców w branży beauty. Urodzony na Florydzie, filipińsko-amerykański makijażysta i osobowość YouTube'a, zdobył ogromną popularność dzięki swoim charyzmatycznym tutorialom, odważnym stylizacjom i bezkompromisowemu podejściu do makijażu. Patrick, znany z zamiłowania do pełnego glamouru i transformacji, od lat inspiruje miliony, udowadniając, że makijaż to forma sztuki i wyrazu siebie, dostępna dla każdego, niezależnie od płci czy karnacji.

Marka One/Size od samego początku stawiała na inkluzywność i różnorodność. Patrick Starrr pragnął stworzyć produkty, które będą odpowiednie dla każdego odcienia skóry, typu cery i poziomu umiejętności makijażowych. Misją One/Size jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości kosmetyków, ale także promowanie pewności siebie i celebracji indywidualnego piękna.

Debiut One/Size w Polsce to nie tylko szansa na przetestowanie kultowych produktów, ale także okazja do wsparcia marki, która promuje ważne wartości. Patrick Starrr od lat walczy o inkluzywność w branży beauty, udowadniając, że makijaż to narzędzie do wyrażania siebie, a nie do ukrywania niedoskonałości. Produkty One/Size są stworzone z myślą o różnorodności, oferując szeroki wachlarz odcieni i formuł, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Hity marki, które musisz poznać! Już od 3 grudnia w polskiej Sephorze!

Przygotujcie się na listę produktów, które z pewnością podbiją polski rynek. Oto kilka hitów One/Size, na które warto zwrócić szczególną uwagę:

On 'Til Dawn Mattifying Waterproof Setting Spray

Jeśli szukasz sprayu utrwalającego, który sprawi, że Twój makijaż przetrwa cały dzień (i noc!), to właśnie go znalazłaś! Ten wodoodporny spray matujący to absolutny must-have. Utrwala makijaż na wiele godzin, zapobiegając świeceniu się skóry i rozmazywaniu. Idealny na imprezy, ważne wydarzenia czy po prostu na długi dzień w pracy.

i Autor: One/Size/ Materiały prasowe

Ultimate Blurring Setting Powder

Ten sypki puder to sekret nieskazitelnej cery. Dzięki niemu makijaż wygląda gładko, a pory stają się mniej widoczne. Doskonale utrwala podkład i korektor, zapewniając matowe wykończenie bez obciążania skóry. To idealne narzędzie do bakingu i wykończenia makijażu.

i Autor: One/Size/ Materiały prasowe