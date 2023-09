Polskie kosmetyki docenione jedną z najbardziej prestiżowych nagród

Dodaj 2 łyżki do szamponu i umyj głowę. Tak pozbędziesz się uciążliwego problemu z włosami. Sposób na przetłuszczające się włosy

Już po raz trzeci kosmetyki tej marki zostały nagrodzone w konkursie VOGUE BEAUTY AWARDS. Tym razem w kategorii Premiera Roku nagrodzony został nie jeden produkt, ale cała linia ALGOPRO.

Jesteśmy szczęśliwi i bardzo dumni z tej wyjątkowej nagrody, szczególnie, że jako jedyna polska marka kosmetyków naturalnych otrzymaliśmy VOGUE BEAUTY AWARDS po raz trzeci z rzędu. W roku 2021 jury przyznało nam nagrodę za hydrostabilizująco – regeneracyjną maskę nocną ALGOMASK w kategorii Kosmetyki Selektywne, w roku 2022 nagrodzona została emulsja SPF 50 ALGODROPS w kategorii Kosmetyki do Zadań Specjalnych - mówi Maciej Tęsiorowski – współwłaściciel marki SENSUM MARE.

Każda nagroda, jaką otrzymujemy za nasze kosmetyki cieszy nas tak samo, ale w tym wypadku jesteśmy wyjątkowo dumni, że linia ALGOPRO została doceniona przez bardzo wymagające jury – dodaje Łukasz Kołodziejek – współwłaściciel marki SENSUM MARE.

Linia ALGOPRO składa się z dwóch produktów w formie serum z retinalem (ALGOPRO R) oraz serum i kremu z witaminą C (ALGOPRO C).

Seria ALGOPRO R stworzona została z myślą o specjalistycznej pielęgnacji skóry z przebarwieniami i niedoskonałościami. Zawiera aż 29 składników aktywnych, działa przeciwstarzeniowo, spłyca zmarszczki, poprawia jędrność i elastyczność skóry. Linia ALGOPRO R to niezwykle skuteczne sera z retinalem o stężeniu 0,08% oraz 0,16%, zawierające dodatkowo kompleks fosfo-ceramidowy.

Seria ALGOPRO C to serum oraz krem o działaniu antyoksydacyjnym i rozjaśniającym, w których znajdziemy dwie najbardziej stabilne i nowoczesne formy witaminy C. Dzięki tym wysoce skoncentrowanym i zaawansowanym kosmetykom można zmienić swoją dotychczasową rutynę pielęgnacyjną w wysoce skuteczną pielęgnację, która w widoczny sposób poprawi kondycję skóry.

Nie jest to pierwsza nagroda dla linii ALGOPRO, w czerwcu tego roku została ona nagrodzona również statuetką LOVE COSMETIC AWARDS przyznaną przez portal wirtualnekosmetyki.pl, w kategorii Top Dermo Novelty.

Przed SENSUM MARE najgorętszy czas w roku, ponieważ wkrótce marka będzie obchodzić 6-te urodziny, szykuje w związku z tym wiele niespodzianek oraz wspaniałe premiery, które na razie pozostają owiane tajemnicą. Mimo, że właściciele marki nie zdradzają za wiele, możemy się spodziewać samych kosmetycznych perełek, które nie po raz pierwszy wyznaczą trendy na rynku i które pokochają kolejne zadowolone Klientki.

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

