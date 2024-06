Polskie marki na Zalando. "Z rodzimymi markami wychodzi się dobrze nie tylko na zdjęciu"

Trzy nowe projekty charytatywnych koszulek PEACE FOR ALL od UNIQLO

W ramach kampanii polskie marki: Lancerto, La Mania, Kazar Studio i YES stworzyły limitowane kolekcje dostępne wyłącznie na Zalando.

Marka Lancerto przygotowała ponadczasowe męskie klasyki w stylu formalnym i smart casual, jednak wyróżniające się nowoczesnym wzornictwem, wygodnymi krojami i najlepszymi, naturalnymi tkaninami – głównie wełną i bawełną. „Materiały, z których szyjemy, są na tyle wytrzymałe, że będą służyć latami” – dodaje Michał Grochala, Brand Manager marki Lancerto.

Limitowana kolekcja marki La Mania na Zalando została stworzona z myślą o ponadczasowej kapsule ubraniowej, by sprostać różnym sytuacjom i potrzebom. W kapsule wyróżnia się kilka stylizacji. Oversizowa kurtka ze spódnicą mini z czarno-białej tkaniny typu tweed tworzy interesujący kontrast formy i materiału. Biały kombinezon w tenis z szerokimi ramionami przywołuje na myśl kultowe kroje z lat 80-tych. Dzianinowa sukienka mini z subtelnymi poduszkami na ramionach stanowi świetną bazę pod oversizowe marynarki.

„Beyond Season” by Kazar Studio to kolekcja, która przekracza granice sezonów. Marka przełamuje konwencje, redefiniując pojęcie uniwersalnego stylu. W kolekcji prezentowane są ponadczasowe modele butów i torebek, w nieoczywistym wydaniu. Wyróżniają się w niej woskowane kowbojki, które będą idealnym dodatkiem do stylizacji w każdej porze roku oraz oliwkowe klapki na obcasie, które napewno przyciągną wzrok. Kazar Studio zaprasza do odważnego wkroczenia w nowy wymiar świata mody, który istnieje ponad sezonami.

Debiutująca na Zalando marka YES prezentuje kolekcję „Halo” inspirowaną twórczością Ettore Sottsassa, postmodernistycznego projektanta i architekta. Charakterystyczne dla kolekcji okrągłe kształty nawiązują do symboliki wewnętrznej aureoli - świetlistej energii, która promieniuje od środka, dodając noszącym pewności siebie. Kolekcja „Halo”, nowoczesny, elegancki manifest stworzony przez Kasię Bukowską, jest odpowiedzią na obecne trendy, w których odważne i ekspresyjne dodatki odgrywają główną rolę w stylizacjach nowoczesnych kobiet.

Poza kapsułowymi kolekcjami, w kampanii wykorzystane zostały ubrania i dodatki także innych polskich marek dostępnych na Zalando, między innymi Bizuu, Kazar, Tatuum, Greenpoint, Coccodrillo oraz Sax35th by Alicja Czarniecka.

Kampanii Zalando towarzyszy kompleksowy raport “Polska moda na europejskim wybiegu”, który pokazuje potencjał polskich marek na rynku europejskim oraz ujawnia, na czym polega ich atrakcyjność w oczach konsumentów. Z raportu wynika, że znaczenie lokalnych marek w Polsce rośnie z roku na rok, a ponad połowa Polaków deklaruje, że kupuje produkty polskich marek modowych co najmniej kilka razy w roku.

Za przygotowanie kampanii odpowiadają agencja 180heartbeats + JUNG v.MATT oraz dom produkcyjny Shootme Visual Artists. Reżyserką spotów oraz autorką zdjęć jest Kasia Bielska.

i Autor: materiał prasowy Zalando

