Pomadki, które robią więcej niż makijaż

HOMEGIRL – cyfrowe siostrzeństwo w praktyce

HOMEGIRL to darmowa aplikacja stworzona przez SEXEDPL, Fundację IT Girls i agencję Brain. Powstała, by zwiększać poczucie bezpieczeństwa kobiet w przestrzeni publicznej, szczególniepodczas samotnych powrotów do domu. Łączy użytkowniczki w czasie rzeczywistym, umożliwiając rozmowę głosową lub czat z inną kobietą, która towarzyszy nam w drodze. Aplikacja pozwala takżeoznaczać niebezpieczne miejsca na mapie oraz w razie potrzeby szybko połączyć się z numerem alarmowym. Nie zbiera danych wrażliwych, nie śledzi lokalizacji i jest w pełni bezpieczna, oparta nazaufaniu i weryfikacji tożsamości przez mObywatela. To narzędzie stworzone w odpowiedzi na realne doświadczenia i potrzeby kobiet, które zbyt często mierzą się z poczuciem lęku w przestrzenipublicznej.

M·A·C VIVA GLAM - pomadka, która wspiera i ratuje

Kultowa pomadka M·A·C VIVA GLAM już od ponad 30 lat odmienia branżę beauty i w pozytywny sposób wpływa na wiele ludzkich istnień. Niezmiennie 100% środków uzyskanych z jej sprzedażyzostanie przekazanych lokalnym organizacjom propagującym zdrowie oraz równe prawa dla wszystkich ludzi na całym świecie. Kontynuując trwające już od trzech dekad wsparcie dla osóbżyjących z HIV/AIDS, misja VIVA GLAM będzie teraz także wspierać różnorodność w ramach następujących czterech filarów:

RÓWNOŚĆ POD WZGLĘDEM RÓŻNYCH ORIENTACJI SEKSUALNYCH

M·A·C VIVA GLAM nadal wspiera lokalne organizacje pomagające ludziom żyjącym z HIV/AIDS oraz organizacje oferujące pomoc członkom społeczności LGBTQIA+ w rozwijaniu ich pełnego potencjału iośmielaniu ich do odczuwania dumy, kochając tych, których kochają.

RÓWNOŚĆ POD WZGLĘDEM PŁCI

w sytuacji, w której nie jest respektowana równość płci i prawa reprodukcyjne, misją M·A·C VIVA GLAM jest przekazywanie wsparcia działającym na całym świecie lokalnym organizacjom propagującym prawa ludzi do decydowania o swoim ciele.

RÓWNOŚĆ POD WZGLĘDEM RASOWYM

M·A·C VIVA GLAM docenia piękno leżące w różnorodności, promując sprawiedliwość i równość rasową oraz inkluzywność poprzez przekazywanie dotacji, propagowanie takiej postawy orazoferowanie produktów dostępnych dla wszystkich.

RÓWNOŚĆ POD WZGLĘDEM ŚRODOWISKOWYM

Marka M·A·C jako pierwsza zaczęła ponad 33 lata temu przyjmować w ramach programu BACK-To- M·A·C opakowania po wykorzystanych produktach. Dostrzegając potrzebę podejmowania działań narzecz ochrony planety, marka kontynuuje swoją misję teraz także w ramach M·A·C VIVA GLAM.

Ale To Nie Wszystko! Oferowana w ramach M·A·C VIVA GLAM ikoniczna pomadka Lipstick, z której 100% dochodów ze sprzedaży zostanie przekazane na ten szczytny cel, jest teraz jeszcze lepsza.Pomadka zapewnia WIĘCEJ dzięki nowemu jedwabistemu matowemu wykończeniu, nowym wspaniałym nazwom oraz nowemu luksusowemu designowi.

Pozwól swoim pieniądzom przemówić, kupując cztery kultowe odcienie pomadki M·A·Cximal Silky Matte VIVA GLAM Lipstick oraz VIVA GLAM Lipglass Air Non-sticky Gloss. Te pomadki oddają 100%!