Pomysły na prezent z okazji Dnia Ojca od GUESS Watches

Zegarki GUESS Watches, z charakterystycznym logo, rozpoznawalnym na całym świecie, stanowią symbol klasy i indywidualności. W ofercie marki znajdują się zarówno odważne, jak i bardziej stonowane, klasyczne modele, co czyni GUESS idealnym wyborem dla tych, którzy lubią bawić się modą i szukają dodatków, podkreślających ich osobowość. Oto sześć propozycji męskich zegarków, które doskonale sprawdzą się jako luksusowy prezent na Dzień Ojca.

GUESS GW0714G2

GUESS Resistance GW0714G2 to zegarek stworzony dla mężczyzny, który ceni wyrazisty design i funkcjonalność. Ten model przyciąga uwagę swoją masywną kopertą, wykonaną ze stali o matowo-błyszczącym wykończeniu, która skrywa intensywnie niebieski, niejednolity cyferblat. Rozbudowany datownik na tarczy umożliwia odczyt daty i czasu w formacie 24-godzinnym. Szeroka, złota bransoleta o unikalnym wzorze efektownie prezentuje się na męskim nadgarstku, dodając charakteru każdej stylizacji. GUESS GW0714G2 będzie doskonałym uzupełnieniem zarówno codziennego, jak i bardziej formalnego stroju.

GUESS GW0710G3

GUESS GW0710G3 to stylowe połączenie klasyki i nowoczesności. Czarna tarcza z dużym logo, czarna koperta i bransoleta mesh podkreślają jego męski, emanujący pewnością siebie charakter. Precyzyjny mechanizm kwarcowy gwarantuje niezawodność i dokładność wskazań, a wodoszczelność do 50 metrów (5 ATM) sprawia, że zegarek jest odporny na deszcz i przypadkowe zachlapania. GUESS GW0710G3 to doskonały wybór na co dzień, do pracy, ale też na specjalne okazje.

GUESS GW0710G2

Ten model zegarka oferuje klasyczne i ponadczasowe połączenie czerni i złota, które prezentuje się niezwykle luksusowo. Subtelne detale, takie jak logo marki na tarczy, dodają mu unikalności i klasy. Złota koperta oraz bransoleta mesh, wykonane z wysokiej jakości materiałów, gwarantują trwałość i wygodę noszenia, doskonale dopasowując się do męskiego nadgarstka. Precyzyjny mechanizm kwarcowy i wodoorporność 5ATM czynią model nie tylko stylowym, ale również praktycznym i długowiecznym dodatkiem.

GUESS GW0703G4

Imponująca, stalowa koperta w srebrnym kolorze, ozdobiona elementami z różowego złota, w połączeniu z czarną, prążkowaną tarczą, tworzą efektowną kombinację, obok której nie sposób przejść obojętnie. Trzy srebrne subtarcze, precyzyjnie wskazują czas oraz datę. Wskazówki zegarka są fosforyzowane, co ułatwia odczyt w sytuacjach gorszego oświetlenia. Koperta i bransoleta wykonane zostały z najwyższej jakości stali szlachetnej. Ten zegarek to propozycja dla mężczyzny, który lubi się wyróżniać i potrafi docenić szlachetne, nowoczesne wzornictwo.

GUESS GW0703G3

Srebrna koperta, zdobiona delikatnymi złotymi akcentami i błękitna tarcza ze złotymi subtarczami czynią ten model niezwykle świeżym i eleganckim. Wysokiej klasy szlachetna stal, z której wykonana jest koperta, szkło mineralne, chroniące tarczę i wodoszczelność do 50 metrów sprawiają, że zegarek ten jest nie tylko piękny, ale też wytrzymały i funkcjonalny. GUESS GW0703G3 oferuje możliwość wyboru między pokazywaniem czasu w ujęciu 12-godzinnym i 24-godzinnym, dostosowując się do indywidualnych preferencji użytkownika.

GUESS GW0703G2

Prawdziwy synonim ponadczasowej elegancji i luksusu z designerskim sznytem. Solidna, stalowa koperta tego zegarka i bransoleta o matowo-błyszczącym wykończeniu w kolorze złotym, w połączeniu z zielonym, prążkowanym cyferblatem, tworzą niezwykle efektowne połączenie. Precyzję odczytu umożliwiają trzy dodatkowe subtarcze. Tak jak pozostałe modele, zegarek GUESS GW0703G2 wykonano z najwyższej jakości materiałów i wyposażono w mechanizm kwarcowy i wysoki poziom wodoodporności. Model ten reprezentuje wszystkie charakterystyczne cechy marki GUESS - prestiż, klasę i indywidualność. Idealny prezent dla każdego, eleganckiego i pewnego siebie mężczyzny.

i Autor: materiał prasowy GUESS

