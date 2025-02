Pomysły na prezenty na Dzień Kobiet! Idealne upominki, które ucieszą każdą kobietę

Żartobliwie mówiąc Dzień Kobiet to jedno z ważniejszych świąt roku. Doskonale wiedzą o tym wszyscy mężczyźni, którym zdarzyło się zapomnieć o tej ważnej dacie i musieli zmierzyć się oni z rozczarowaną kobietą. W tradycji Dzień Kobiet kojarzy się przede wszystkim z PRL-em. To wtedy wszystkie panie dostawały od panów kwiatki i rajstopy, które stały się symbolem święta. Przekazy mówią, że początki tego święta sięgają starożytnego Rzymu. Podczas obchodów ku czci bogini Junony, kobiety modliły się o szczęście w życiu małżeńskim, a panowie obdarowywali swoje żony prezentami. Współcześnie Dzień Kobiet miał być uczczeniem pamięci sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet. Tego dnia panowie wręczają kobietom kwiaty i drobne upominki. My z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie pomysłów na prezent z okazji Dnia Kobiet 2024.

Szukasz czegoś, co podkreśli tę okazję? Wybierz piękne zapachy lub świece zapachowe idealne do stworzenia przytulnej atmosfery. A może chcesz podarować coś wyjątkowego? Nasza biżuteria i torebki to doskonały wybór. Wszystko to – i wiele więcej – znajdziesz w TK Maxx w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie!

i Autor: materiały prasowe TK MAXX

i Autor: materiały prasowe TK MAXX

i Autor: materiały prasowe TK MAXX