Promocje w Rossmannie. Markowe perfumy o 100 zł taniej

Nadchodząca wiosna to czas, kiedy wiele osób sięga po nowe perfumy. O tej porze roku króluje lekkie, kwiatowe oraz owocowe aromaty. Perfumy na wiosnę kojarzą się z naturą oraz wszechobecną energią. Rossmann już od wielu lat regularnie przygotowuje ciekawe promocje na najbardziej znane propozycje ze świata perfum. Tym razem w promocji znalazły się uwielbiane przez Polki perfumy CALVIN KLEIN Euphoria. To klasyczna woda perfumowana dla kobiet, która już od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach popularności. To bardzo uniwersalny zapach, który idealnie sprawdzi się właśnie wiosną. Woda perfumowana dla kobiet CALVIN KLEIN Euphoria w promocji Rossmanna kosztuje o 100 zł mniej. Teraz kupisz ją w cenie 199,99 zł za flakon 100 ml.

CALVIN KLEIN Euphoria to klasyczny zapach, który uwodzi od pierwszych chwil. Kojarzy się z pięknem oraz odwagą. Jego historia sięga 2025 roku, gdy to po raz pierwszy pojawiła się na rynku. według zapewnień producenta CALVIN KLEIN Euphoria stanowi prawdziwą ucztę dla zmysłów. To unikalne połączenie aromatów, które sprawia, że można poczuć się o wiele lepiej. Woda perfumowana otwiera świat rozkoszy i przyjemności. W nutach głowy na pierwszym planie wyczuwalne są aromaty owocu granatu oraz daktyle. Nuty serca stanowią romantyczny kwiat lotosu, a także czarna orchidea, która dodaje zapachowi wyrazistości oraz wyjątkowej zmysłowości. Na koniec w nutach bazy możesz poczuć płynną ambrę, czarnego fiołka, akord kremowy oraz drzewo mahoniowe. CALVIN KLEIN Euphoria to propozycja dla pewnych siebie kobiet, które lubią romantyczne zapachy podkreślające ich charakter. Kompozycja ta sprawdzi się zarówno do dziennych stylizacji, jak i może być rewelacyjnym uzupełnieniem na wieczorne wyjście.

