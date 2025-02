Już za 3 dni nastąpi zamknięcie jednego z największych sklepów z kosmetykami. Całkowicie zniknie z polskich galerii handlowych. Kiedyś tam kupowana prezenty na walentynki i Dzień Matki

Już za trzy dni The Body Shop znika z Polski. Koniec legendarnej marki

Historia The Body Shop sięga lat 70-tych. W 1976 roku otworzono w brytyjskim Brighton pierwszy sklep marki. The Body Shop pojawił się w Polsce w 2007 roku. Wtedy marka była powiewem świeżości i zupełne innym konceptem drogerii. The Body Shop oferował głownie kosmetyki marki własnej i skupiał się na pielęgnacji ciała. Przez wiele lat The Body Shop zyskał popularność dzięki przepięknie pachnącym balsamom oraz świecom zapachowym. Polki uwielbiała zestawy prezentowe The Body Shop, które często wręczono z okazji wielu świąt. Ostatnie lata to jednak dla The Body Shop zmaganie się z problemami finansowymi oraz konkurencją w postaci marki Lush oraz Rituals.

Do kiedy działa The Body Shop w Polsce?

O problemach The Body Shop słychać było od dłuższego czasu. Siec systematycznie wycofywała się z kolejnych rynków i masowo zwalniała pracowników. Podjęto decyzję o zamknięciu sklepów w Stanach Zjednoczonych, Holandii oraz Kanadzie. Przysłowiowym gwoździem do trumny dla marki były gigantyczne problemy na jej macierzystym rynku, w Wielkiej Brytanii. W efekcie The Body Shop złożył wniosek o upadłość na wyspach. Przez długo czas wydawało się, że sklepy The Body Shop w Polsce są bezpiecznie. Nasz kraj to ogromny rynek kosmetyczny, który cały czas rośnie w siłę. Niestety, The Body Shop ponownie nie dał rady i pod koniec 2024 roku powiadomiono o wycofaniu się marki z Polski. Sklepy The Body Shop w Galerii Krakowskiej, Centrum Handlowych Serenada w Krakowie zostały zamknięte na początku 2025 roku. Z dniem 26 stycznia 2025 przestał działać także sklep internetowy marki. Za trzy dni, dokładnie 22 lutego, marka The Body Shop całkowicie wycofa się z naszego rynku. Do tego dnia możesz zrealizować bony zakupowe i karty podarunkowe w jeszcze działających sklepach stacjonarnych.