W poniedziałek w Rossmannie rozpęta się zapachowy raj! Perfumy dla kobiet od samego Zorro za 105 zł. Zapach sukcesu podlewany aromatami lawendy i jaśminu

Promocje w Rossmannie. Perfumy od samego Zorro za 105 zł

Wiosną, gdy przyroda budzi się do życia również sami sięgamy bo bardziej żywe kolory i zapachy. W świecie perfum oznacza to, że chętniej stawiamy na odżywcze, energetyczne zapachy, które kojarzą się z radością oraz kolorami. Wiosna w zapachach to przede wszystkim kwiatowe i owocowe nuty aromatyczne, które dodają pewności siebie i wpasowują się w naturę. Jeszcze tylko przed dwa dni, do 18 lutego potrwa aktualna oferta promocyjna w Rossmannie. Jak zawsze, Rossmann przygotował wiele atrakcyjnych przecen na najpopularniejsze zapachy. W tym tygodniu na uwagę zasługują perfumy od marki Banderas. Mało osób wie, że aktor Antonio Banderas już od wielu lat bawi się zapachami. Pierwsze jego perfumy ujrzały się światło dzienne w 1997 roku. Według gwiazdora, zapachy uwalniają energię i świetnie eksponują charakter. W promocji Rossmanna znalazła się woda perfumowana dla kobiet BANDERAS The Icon. Jeszcze tylko do 18 lutego kupisz ją za 104,99 zł za flakon 100 ml.

Woda perfumowana BANDERAS The Icon to powiew świeżości i wiosennej bryzy. To bardzo rześki i odżywczy zapach, która dodaje energii i przyciąga spojrzenia. Ma on symbolizować sukces oraz kobiecą siłę. BANDERAS The Icon jest zmysłowym połączeniem romantycznych aromatów jaśminu oraz lawendy z energetyzującymi nutami czarnej porzeczki. "Wraz z wodą perfumowaną dla kobiet The Icon, marka Banderas na nowo definiuje kobietę sukcesu. Odwaga, wolność, entuzjazm i autentyczność to wartości, które zyskują na znaczeniu. Jaka jest kobieta The Icon? Z pewnością ma silną pozycję, jest dynamiczna, naturalna, odważna i wolna.Zamknięta we flakonie przypominającym kwiat kompozycja, z początku przykuwa uwagę aromatami bergamotki i czarnej porzeczki. Po nich wyłania się bukiet jaśminu i kwiatów pomarańczy. Wanilia i piżmo nadają mu ciepło i zapadający w pamięć powiew egzotyki. Harmonijne połączenie nut tworzy kompozycję zdolną zmieniać reguły gry".

