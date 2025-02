Wsyp po 5 łyżek tego do każdego buta i zostaw na noc. Rano sobie podziękujesz. Sposób na brzydkie zapachy potu oraz wilgoć w butach

Raz w miesiącu podsypuję tym zamiokulkasa. On w podziękowaniu rośnie jak na drożdżach, a liście stają się ciemnozielone. Domowy nawóz do zamiokulkasa

Ten proszek usunie wilgoć i zapachy potu z butów. Wystarczy kilka łyżek

Zimą nasze obuwie wymaga szczególnej uwagi. W przypadku butów skórzanych lub z ekoskóry należy je regularnie pastować i impregnować. Dzięki temu buty przez długi czas będą jak nowe. Nieco trudniej jest zadbać o wnętrze butów. Zimą często stopy się pocą, a kozaki lub buty zimowe są zabudowane, przez co trudniej je wywietrzyć. Wracając do domu buty często są mokre i wymagają wysuszenia. Wiele osób stawia obuwie pod grzejnikiem. To spory błąd, przed którym przestrzegają szewcy. Ciepło kaloryferów może rozpuścić klej, a także sprawić, że skóra na cholewkach zacznie się kruszyć oraz pękać.

Na brzydkie zapachy i wilgoć w butach świetnie sprawdzi się mąka ziemniaczana. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ma ona zastosowanie nie tylko w kuchni. Mąka ziemniaczana rewelacyjnie usuwa brzydkie zapachy, a tamże niweluje wilgoć. Wsyp po kilka łyżeczek mąki ziemniaczanej do każdego buta i zostaw je tak na całą noc. Rano wysyp mąkę. Buty będą wyraźnie odświeżone, a po zapachu potu nie będzie śladu. Pamiętaj jednak, by nie stosować tego sposobu na bardzo mokre buty w środku. W takim przypadku mąka zacznie się zbrylać i nie zadziała.

Domowy sposób na impregnację butów skórzanych

W sklepach znajdziesz szeroki wybór profesjonalnych specyfików do impregnacji obuwia, jednak profesjonalnie szewcy zdradzają, że domowe metody są równie dobre. Najlepsza do impregnacji butów skórzanych jest gliceryna. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu traktowano zimowe buty gliceryną, a następnie wstawiało do nagrzanego piekarnika, by gliceryna się wchłonęła pozostawiając po sobie wodoodporną warstwę. Podobnie zadziała suszarka do włosów. Gliceryna do impregnacji butów nie sprawdzi się w przypadku obuwia zamszowego.

