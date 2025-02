To najpiękniejsze róże do policzków na rynku. Dodają rumieńców i nie podkreślają zmarszczek

Wszyscy kochamy zarumienione policzki, idealnie podkreślają one urodę Słowianek i dodają uroczego ko bardzo kobieco akcentu w każdym makijażu.

Kim jesteśmy? Miłośnikami makijażu? Czego chcemy? Pięknych i zarumienionych policzków. Jak to osiągniemy? Używając bestsellerów w kategorii róż do policzków.

Lekko zaróżowione policzki to zdecydowanie gorący trend w zimowym makijażu. Latem stawiamy przede wszystkim na produkty opalizujące i rozświetlające, jednak zimą absolutnie rządzi róż. Wiele osób boi się tego typu kosmetyków i raczej unika ich w swoim dziennym makijażu. To błąd, róż na policzkach potrafi dodać zdrowego wykończenia skórze. Na rynku dostępnych jest wiele różnych formuł, każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

BENEFIT COSMETICS Shellie

Poznaj kolekcję roży WANDERful World od Benefit! Znajdziesz w niej pełen wachlarz odcieni, na pewno z łatwością dobierzesz kolor odpowiedni do oczekiwań.Cała linia róży do policzków od Benefit inspirowana jest wspaniałymi odcieniami otaczającej nas natury!

napigmentowana i łatwa w blendowaniu formuła różu do policzków pozwala na budowanie efektu

jest odporny na ścieranie i wilgoć

nadaje jedwabistego i naturalnego wykończenia

zawiera wyciąg ze słodkowodnych pereł i syntetycznego szafiru nadając niesamowitego rozświetlenia i glow, które sprawiają, że Twoja skóra wygląda gładko i świeżo!

i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics

BENEFIT COSMETICS Willa

Napigmentowana i łatwa w blendowaniu formuła pozwala na budowanie efektu, jest odporna na ścieranie i wilgoć. Nadaje jedwabistego i naturalnego wykończenia.

Niekomedogenna formuła odporna na ścieranie i wilgoć

Zawiera wyciąg ze słodkowodnych pereł i syntetycznego szafiru nadając niesamowitego rozświetlenia i glow, które sprawiają, że Twoja skóra wygląda gładko i świeżo!

Lekki zapach prosto z tropikalnych wysp!

i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics

RÓŻ DO POLICZKÓW NARS

Odkryj na nowo kultowy róż NARS w nowej formule. Teraz jest dostępny w 7 kultowych i zupełnie nowych kolorach, oferujących 16 godzin wygodnego, lekkiego noszenia. Pure Pigment Blend to innowacyjne połączenie czterech rodzajów pigmentów. Zapewnia intensywny i trwały kolor, który utrzymuje się przez cały dzień. Jedwabista formuła produktu rozprowadza się na skórze łatwo i równomiernie, zmniejszając widoczność niedoskonałości.

i Autor: materiał prasowy NARS

INGLOT Róż do policzków Radiant Skin

Prasowany róż do policzków o średnim stopniu krycia. Delikatne kolory ożywiają koloryt skóry, dzięki czemu twarz wygląda świeżo i promiennie przez wiele godzin. Dostępny zarówno w subtelnej matowej wersji oraz w formule z delikatnymi drobinkami, które dają efekt lekkiego rozświetlenia

i Autor: materiały prasowe Inglot

YSL Beauty MAKE ME BLUSH

Charakteryzuje się jedwabistą konsystencją, a dzięki formule wzbogaconej skwalanem zmniejsza widoczność porów i niedoskonałości, zapewniając nieskazitelne wykończenie, które utrzymuje się do 24 godzin. Bogata w antyoksydanty dzika róża, pochodząca z Ogrodów Społeczności Ourika, nawilża i wygładza skórę, nadając jej zdrowy blask. Rezultat? Najbardziej oddychający i przylegający do skóry róż od YSL Beauty. Produkt został stworzony tak, by móc zapewnić możliwość budowania intensywności koloru. Od subtelnego, naturalnego rumieńca po odważny, wyrazisty look – MAKE ME BLUSH BOLD BLURRING BLUSH dostosowuje się do każdej intensywności, jaką zechcesz osiągnąć. Warstwowanie jest proste i pozwala uzyskać perfekcyjne krycie bez smug. Róż dostępny jest aż w 10 odcieniach, dzięki czemu każdy będzie mógł wybrać dla siebie idealny kolor.

i Autor: materiały prasowe YSL

Kremowe produkty do makijażu twarzy to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Tego rodzaju róże do policzków, rozświetlacze oraz bronzery nadają skórze bardzo naturalny i promienny efekt. Mokra formuła sprawia, że cera wygląda zdrowiej i zyskuje delikatny blask. Płynne kosmetyki do twarzy sprawdzą się również w przypadku skóry dojrzałej, nie podkreślają one suchości cechy i nie wchodzą w zmarszczki. Wiele osób obawia się, że aplikacja kremowych kosmetyk jest trudna i czasochłonna. Nic bardziej mylnego, wystarczy jedynie zbity pędzel lub gąbeczka do makijażu, by szybko rozetrzeć produkt na skórze. Koniecznie spróbuj tej techniki, efekt może przerosnąć Twoje oczekiwania.

Giorgio Armani Luminous Silk Cheek Tint

Luminous silk cheek tint jest dostępny w sześciu żywych odcieniach. Każdy stworzony, aby rozpromienić i zaróżowić policzki. Lekka formuła pozwala nie tylko stopniowo budować krycie, ale również sprawdza się w innych rolach. Róż z powodzeniem może trafić na usta i zastąpić dotychczasową pomadkę. Sprawdzi się także jako cień do powiek w awaryjnych sytuacjach. Jak wszystkie produkty z linii luminous silk, ten tint również otula twarz subtelnym blaskiem i podkreśla unikalne piękno każdej osoby.

i Autor: materiał prasowy Armani

Catrice Kremowy róż MYSTIC FOREST

Kremowy róż Catrice MYSTIC FOREST C02 Red Allure sprawi, że Twój makijaż będzie jeszcze bardziej niezwykły i tajemniczy. Wysoce napigmentowany róż w ciemnoczerwonym odcieniu jest odpowiedni dla każdej karnacji i tworzy hipnotyzujące matowe wykończenie. Kremowa formuła ułatwia aplikację i blendowanie.

i Autor: materiały prasowe Catrice

essence Róż Baby got blush

Rozświetlający róż w sztyfcie w kolorze wiśniowym. Uzyskaj natychmiastowy efekt świeżości i zdrowego wyglądu, nakładając róż essence baby got blush 50 cherry cherry baby. Wiśniowy odcień jest idealny, aby nadać cerze promienny wygląd. Forma sztyftu sprawia, że ten rodzaj różu łatwo nałożysz na policzki Dzięki kremowej formule produkt idealnie wtapia się w skórę i można go nakładać zarówno na policzki, jak i na usta. Wersja w sztyfcie zmieści się w każdej torebce, a wygodny format umożliwia szybką aplikację różu w podróży.