Ponadczasowa elegancja – kaszmir i wełna w jesiennym wydaniu

VAN GRAAF prezentuje kolekcję dzianin premium w korzystnych cenach – wysokiej jakości materiały, nowoczesne kroje i ponadczasowy styl. To propozycja dla osób, które cenią połączenie elegancji, komfortu i jakości w najlepszym wydaniu.

Kaszmir – synonim luksusu i subtelnej miękkości

Kaszmir od wieków uważany jest za jedno z najbardziej ekskluzywnych włókien świata. Niezwykle lekki, a zarazem ciepły, dzięki swojej delikatności idealnie sprawdza się w nowoczesnych, jesiennych stylizacjach. W damskiej odsłonie szczególną uwagę zwraca bordowa kaszmirowa kamizelka VAN GRAAF/MARIE LUND, której szeroki, prosty krój świetnie wpisuje się w trend warstwowych stylizacji – można ją nosić na koszulę, golf czy sukienkę. Uzupełnieniem jesiennej garderoby będzie też szary sweter VAN GRAAF/IPURI z czystego kaszmiru, którego prążkowane wykończenia i klasyczny krój czynią go niezastąpionym elementem codziennych zestawów. Co warto podkreślić, model dostępny jest też w odcieniu brązu marmurkowego.

W propozycjach dla mężczyzn również nie brakuje kaszmirowej elegancji w czystej formie. Niebieski golf VAN GRAAF/ANDREW JAMES to model, który doskonale łączy komfort z ponadczasowym stylem, dlatego dobrze sprawdzi się pod marynarkę lub płaszcz. Jesienną garderobę uzupełnia także piaskowy sweter VAN GRAAF/ANDREW JAMES, o prostym fasonie, to idealny basic do wielu jesiennych stylizacji.

Wełna merynosów i wełna dziewicza – ciepło i trwałość na lata

Wełna merynosów i wełna dziewicza to tkaniny, które łączą luksus z funkcjonalnością. Delikatne włókna merynosów znane są ze swojej przewiewności i zdolności do regulacji temperatury, natomiast wełna dziewicza, pozyskiwana z pierwszego strzyżenia jagniąt, cechuje się wyjątkową miękkością i sprężystością. W damskich propozycjach warto wyróżnić cienki kardigan z dekoltem VAN GRAAF/BOSS z wełny merynosów w kolorze bakłażana. Elegancki, a jednocześnie praktyczny, odpowiedni zarówno do biura, jak i na wieczorne spotkania. Dla miłośniczek bardziej oversizowych form powstał zielony golf VAN GRAAF/MARIE LUND z wełny dziewiczej, który łączy swobodę z ponadczasowym minimalizmem.

Męska odsłona to przede wszystkim klasyka z nowoczesnym twistem. Granatowy sweter VAN GRAAF/SELECTED z wełny merynosów to uniwersalny element jesiennej garderoby, który może być noszony samodzielnie lub jako baza pod marynarkę. Dla odważniejszych ciekawą propozycją jest sweter VAN GRAAF/NILS SUNDSTRÖM w odcieniu słonecznej żółci z wełny ze strzyży. Klasyczny krój, dekolt w serek i intensywny kolor wprowadzą świeżość do jesiennych męskich stylizacji. Model dostępny też w 9 innych kolorach.

Alpaka – puszysta faktura w nowoczesnym wydaniu

Nowością tego sezonu dostępną w VAN GRAAF są produkty z domieszką alpaki – włókna, które wyróżnia charakterystyczna puszystość i lekkość. Ich miękka tekstura nadaje ubraniom wyrafinowanego, a jednocześnie przytulnego charakteru. W damskiej ofercie uwagę przyciąga różowa kamizelka ​​VAN GRAAF/AMERICAN VINTAGE, idealna do warstwowych zestawów. Z kolei szary sweter VAN GRAAF/MARIE LUND COLLECTION z ciekawym, ludowym wzorem wprowadza do jesiennej garderoby surowy, górski klimat w nowoczesnym wydaniu. Wśród propozycji nie mogło zabraknąć również ponadczasowych form. Sweter VAN GRAAF/SOMEDAY w odcieniu szarym to uniwersalny element jesiennych stylizacji. Lżejszą propozycją jest niebieski sweter z krótkim rękawem VAN GRAAF/AMERICAN VINTAGE w paski, w którym alpaka zyskuje bardziej miejskie, nowoczesne i wyraziste oblicze np. do zestawienia z jeansami i botkami.

Jesienne modele VAN GRAAF przypominają, że moda premium to nie tylko wygląd, ale i wartości. Kaszmir, wełna merynosów, wełna dziewicza czy alpaka to ponadczasowa inwestycja w jakość i styl, dodatkowo też świadome podejście do zrównoważonego rozwoju, dzięki odpowiedzialnemu pozyskiwaniu surowców. Wszystkie produkty dostępne są na stronie www.vangraaf.com oraz w sklepach stacjonarnych.