Ponadczasowy makijaż, który nigdy nie wyjdzie z mody

Chociaż trendy bez przerwy się zmieniają, klasyka zawsze się broni. Ta zasada sprawdza się także w makijażu. Wystarczy wyrównać koloryt cery odpowiednio dobranym podkładem i lekkim pudrem, delikatnie wytuszować rzęsy, a na koniec podkreślić usta czerwoną pomadką, by wyglądać spektakularnie. Warto również stosować do makijażu kosmetyki, które posiadają właściwości pielęgnujące. Podpowiadamy jak z użyciem produktów EISENBERG Paris stworzyć wyjątkowy i elegancki look!

NIESKAZITELNA CERA

Podkład, w którym można się zakochać ze względu na jego właściwości korygujące i pielęgnujące. EISENBERG Paris INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP dzięki lekkiej formule z innowacyjnymi cukrami daje niewyczuwalne, naturalne i świeże wykończenie, bez efektu maski. Ma przyjemną konsystencję i błyskawicznie się rozprowadza, zarówno przy pomocy gąbeczki, jak i palców. Koryguje niedoskonałości i zapewnia idealną trwałość przez 12 godzin. Podkład zawiera wyciągi z Granatu, które dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym neutralizują wolne rodniki, natomiast olej ze Słodkich Migdałów odżywia i nawilża. Co więcej, kosmetyk zawiera także formułę Trio-Molecular® oraz filtr SPF 25 PA+++. To świetny sposób na idealną i naturalną cerę przez cały dzień.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP, 289 zł/30 ml/sephora.pl

NATYCHMIASTOWY MAT

EISENBERG Paris ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER to prawdziwy makijażowe must-have. Ten drobnoziarnisty sypki puder daje naturalne, matowe wykończenie. Dzięki niemu cera od razu wygląda nieskazitelnie. Kosmetyk został wzbogacony o proszek z łodyg bambusa, który wchłania nadmiar sebum i niweluje niechciany błysk. Jednocześnie dzięki kompleksowi rewitalizującemu nawilża, zapobiega wolnym rodnikom i zwalcza efekt pozbawionej blasku skóry. Jego konsystencja gwarantuje gładkie, jedwabiste wykończenie, bez osadzania się produktu w drobnych zmarszczkach i porach. Co więcej, dzięki wbudowanemu lusterku i praktycznemu pędzelkowi idealnie nadaje się do poprawek makijażowych w ciągu dnia.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER, 355 zł/7 g/sephora.pl

PIĘKNA OPRAWA

Wystarczy kilka ruchów, by spojrzenie nabrało głębi. Tak właśnie działa EISENBERG Paris THE BLACK MASCARA® o głęboko czarnym odcieniu. Ma oryginalną szczoteczkę, składającą się z ponad 530 włókien ułożonych w podwójne „V”. Dzięki temu idealnie przylega do rzęs, zapewniając nałożenie optymalnej ilości tuszu dla uzyskania pożądanej intensywności i objętości. Idealna plastyczność oraz sferyczny puder „stretching” natychmiast wydłużają, podwijają oraz pogrubiają rzęsy. Zaraz po aplikacji można uzyskać nawet +129% objętości oraz +47% gęstości rzęs. Dzięki tej maskarze łatwo jest stopniować efekt makijażu od naturalnego po mocny i spektakularny. Pozwala to na wykorzystanie produktu zarówno w codziennym, jaki i wieczorowym makijażu.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris THE BLACK MASCARA®, 219 zł/8 g/sephora.pl

MOCNY AKCENT

Kropka nad „i” każdego makijażu to pięknie podkreślone usta. Pomadka EISENBERG Paris J.E. ROUGE® R01 gwarantuje najlepsze efekty już za jednym pociągnięciem. Nie tylko nadaje intensywny, czerwony kolor, ale ma również właściwości pielęgnujące. Formuła kosmetyku została wzbogacona o ekstrakt z kwiatu orchidei i witaminę E. W efekcie usta są więc nawilżone i lśniące przez długi czas. Oprócz klasycznej czerwieni, pomadka jest dostępna w trzech innych odcieniach, które idealnie pasują do każdego typu urody. Kosmetyk może zastąpić także róż w kremie i nadać twarzy świeży, wypoczęty wygląd.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris J.E. ROUGE® R01, 209 zł/3,5 g/sephora.pl