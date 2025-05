Popularna marka otwiera kolejny sklep w Polsce. Tłumy stawią się na otwarciu?

Allegro Smart! Weeks trwa do 19 maja To szansa na produkty tańsze nawet o 50 proc.

Nowa przestrzeń Rituals w Zamościu została zaprojektowana z myślą o relaksie, harmonii i luksusowej pielęgnacji. To miejsce, w którym każdy będzie mógł doświadczyć, jak produkty markipotrafią zamienić codzienne czynności w momenty prawdziwego wyciszenia i spokoju. Na pierwszych 50 odwiedzających czekać będą specjalne torby z upominkami – idealny początek nowej przygody z Rituals.

Z okazji otwarcia przygotowano również atrakcyjne promocje: kultowa pianka pod prysznic w żelu z kolekcji Classic dostępna będzie w cenie 35 zł zamiast 45 zł, a wody perfumowane The IconicCollection 15 ml – w specjalnej cenie 64 zł zamiast 85 zł. Dodatkowo, członkowie programu lojalnościowego My Rituals, którzy dokonają zakupów za minimum 190 zł, otrzymają minipatyczki zapachowe w prezencie.

Otwarcie sklepu w Zamościu to kolejny krok w dynamicznym rozwoju marki na polskim rynku. Rituals Cosmetics stale powiększa swoją obecność, oferując klientom w całej Polsce dostęp doproduktów, które pomagają odnaleźć balans i spokój w codziennym życiu.

Zapraszamy do nowego sklepu Rituals w Twierdzy Zamość już 14 maja! To doskonała okazja, aby wprowadzić do swojej codzienności wyjątkowe rytuały, które przyniosą harmonię i relaks każdegodnia.