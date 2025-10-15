Pora na soczyste policzki. Największa premiera makijażowa tego sezonu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-15 14:19

Jeśli szukasz różu, który doda Twojej cerze świeżości, blasku i nawilżenia — właśnie go znalazłaś! FAT CHEEKS JUICY BLUSH to rewolucyjny róż w płynie o soczystej formule, który podkreśli Twój naturalny blask i zapewni długotrwały efekt promiennej cery.

Makijaż

i

Makijaż

Co sprawia, że FAT CHEEKS JUICY BLUSH to must-have w Twojej kosmetyczce?

  •  Aż 8 odcieni do wyboru - szeroka paleta soczystych kolorów pozwala na znalezienie idealnego różu, niezależnie od typu urody czy okazji.
  •  Nawilżenie i pielęgnacja - formuła wzbogacona olejkami z malin i kiwi, które zawierają cenne kwasy tłuszczowe oraz peptydy wspomagające produkcję kolagenu, dzięki czemu skóra staje się miękka i elastyczna.
  •  Naturalny, zdrowy blask - płynna konsystencja zapewnia efekt soczystej, rozświetlonej cery, bez efektu sztuczności czy matu.
  •  Wygodny aplikator - specjalnie zaprojektowany, by perfekcyjnie dopasować się do kształtu policzków, ułatwiając aplikację i dając naturalne, gładkie wykończenie za jednym pociągnięciem.
  •  Trwałość aż do 12 godzin - róż utrzymuje się na skórze przez wiele godzin, dzięki czemu możesz cieszyć się świeżym lookiem od rana do wieczora.
  •  Vegan & Cruelty Free - produkt w pełni przyjazny dla zwierząt i świadomych konsumentów, którzy chcą łączyć piękno z odpowiedzialnością.

Dzięki unikalnej formule możesz łatwo stopniować intensywność koloru - nałóż jedną warstwę, by uzyskać delikatny rumieniec lub dodaj kolejne pociągnięcia dla bardziej wyrazistego efektu.

Chcesz jeszcze więcej soczystości?

Stwórz letni makijaż łącząc FAT CHEEKS JUICY BLUSH z kultowymi produtkami - Fat oil Lip Drip lub Fat Oil Slick Click, by uzyskać pełny, promienny look, który podkreśli naturalne piękno Twojej skóry od policzków po usta.

NYX

i

Autor: NYX/ Materiały prasowe
