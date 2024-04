Postaw na oczy. Makijaż oczu od NYX Professional Makeup w czwartym odcinku „Czas na Show. Drag Me Out”

W tym tygodniu walka rozpoczęła się na dobre – rywalizacja stała się jeszcze bardziej zacięta. Tym razem zmierzyło się ze sobą już tylko pięć duetów. Pary Drag Queen wraz z podopiecznymi walczyły jak zawsze o złoty diadem, który trafi tylko do zwycięskiej pary. Tym razem podczas głównego zadania uczestnicy musieli zainspirować się uczuciem, które od wieków inspiruje artystów na całym świecie, czyli miłością. Jak wiadomo, to właśnie miłość ma wiele odcieni i form, dlatego odcinek programu został im w pełni poświęcony. Nie zabrakło w nim również łez i wzruszenia, które niektórym odebrało mowę.

Sztuczne rzęsy Jumbo Lashes od NYX Professional Makeup w programie „Czas na Show. Drag Me Out”

Najważniejszym elementem makijażu każdej Drag Queen są oczywiście oczy. Performerki tworzą niesamowite i bardzo kreatywne make-upy, w których dają upust swojej fantazji. Ich looki często są błyszczące, choć zdarzają się również matowe wykończenia. Niekiedy artystki sięgają po bardzo jaskrawe kolory cieni do powiek, innym razem mają nastrój na bardziej stonowane barwy. Jednak wszystkie ich makijaże łączy jeden charakterystyczny aspekt – nie może zabraknąć w nich mocno zaakcentowanych rzęs! Zdecydowana większość artystek dokleja sobie sztuczne rzęsy, aby uzyskać jeszcze bardziej spektakularny efekt. Czarne wachlarze podkręconych ku niebu rzęs dodają spojrzeniu głębi, dlatego w czwartym odcinku show królowały Jumbo Lashes od NYX Professional Makeup.

Jumbo Lashes to sztuczne rzęsy wielokrotnego użytku. Każda Drag Queen (i nie tylko) ma możliwość doklejenia ich nawet do 15 razy! To aż 15 występów lub 15 wyjątkowych wyjść, chyba że wolimy przyklejać je również na bardziej codzienne okazje. Co więcej sztuczne rzęsy od NYX Professional Makeup mogą utrzymać się aż do 12 godzin, czyli nawet przez cały dzień. Wystarczy, że przykleimy je klejem – rzęsy nie są magnetyczne. Ich aplikacja jest szybka i łatwa, dzięki czemu nie sprawi trudności nawet mniej wprawionym miłośnikom i miłośniczkom makijażu. Możemy wybrać jeden wariant z czterech dostępnych lub stworzyć małą kolekcję rzęs na każdą okazję. Włoski rzęs są cienkie i elastyczne, dzięki czemu stworzono z nich zachwycające kompozycje. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że produkt ma w 100% wegańską formułę.

i Autor: Materiały prasowe NYX

Eyeliner Epic Wear od NYX Professional Makeup w programie „Czas na Show. Drag Me Out”

Zastanawiasz się, jak jeszcze możesz podkreślić spojrzenie? Drag Queen mają na to niezawodny sposób – malują na powiece ostrą jak brzytwa, perfekcyjną kreskę przy pomocy eyelinera Epic Wear. Produkt, o którym mowa, to długotrwały, wodoodporny liner w płynie, który nie rozciera się, a po nałożeniu zastyga w matowym wykończeniu. Ultracienka, giętka końcówka Eyelinera Epic Wear ułatwia aplikację - dzięki niej stworzysz nie tylko idealne kreski, ale również wyszukane, geometryczne kształty

i Autor: Materiały prasowe NYX

i Autor: Materiały prasowe NYX