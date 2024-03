Postaw na (pink) power look - Świętuj Dzień Kobiet z marką GAP

To będzie ulubiony krem Twoje faceta. Sprzedaje się co 7 minut

Rok 2014 wraca w trendach. Makijaż jak Instagrama i mob wife. Co skrywają trendy makijażowe na ten sezon?

Postaw na róż - pod takim hasłem marka GAP proponuje spędzić nadchodzący Dzień Kobiet. Kultowy amerykański brand odzieżowy zachęca, by z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet podkreślić swoją wewnętrzną siłę ubraniami, tworząc tym samym prawdziwy pink power look. W takim przypadku na poranne spotkanie lub dzień w pracy świetnie sprawdzi się klasyczny damski sweter z krótkim rękawem i okrągłym dekoltem z elastycznymi prążkowanymi wykończeniami w jasnym odcieniu różu. Świetnie sprawdzi się również koszulka z kultowym logo marki GAP z bawełny organicznej lub koszulka z dekoltem w łódkę o dopasowanym kroju i długości cropp.

Zobacz także: Babcia nigdy nie wyrzucała suchego chleba. Robiła z niego najlepszy nawóz do ogórków, pomidorów i kwiatów. Ta odżywka działa cuda

i Autor: Materiały prasowe GAP

Dla Pań ceniących klasykę, marka GAP poleca sięgnąć po kultowy biały T-shirt z logo marki w odcieniu różowego. Marka podpowiada, jak sprawić, by basicowa koszulka sprawiła, by cała stylizacja była wyjątkowa. Wystarczy zestawić ją ze śnieżnobiałą koszulą oxford z długimi rękawami z mankietem oraz z jeansami z wysokim stanem o luźnych i szerokich nogawkach. Ten look zdecydowanie sprawdzi się podczas kawy ze znajomymi.

i Autor: Materiały prasowe GAP

Na randkę lub spacer z partnerem czy przyjaciółką polecamy czarną bawełnianą sukienkę o długości mini z fasonem o kroju litery A lub dżinsową sukienkę o koszulowymkroju. Obie sukienki można zestawić z klasycznym trenczem z paskiem w talii.

i Autor: Materiały prasowe GAP

Wieczór polecamy spędzić w kultowych piżamach marki w odcieniu różowym lub fioletowym. Taki elegancki i wygodny zestaw świetnie sprawdzi się na wieczór filmowy zkoleżankami lub partnerem. Piżamy GAP zostały wykonane z miękkiej dzianiny, a spodnie wykończone są białymi lamówkami, co dodaje im modnego charakteru.

i Autor: Materiały prasowe GAP